Documento RTL – “Pensano sempre agli altri” testimonia il padre dell'”eroe” dell'attacco di Sydney

Damien Guerot ha affrontato l'attaccante sabato 13 aprile, durante L'attacco a un centro commerciale ha provocato sei morti. Adesso tutta l'Australia lo conosce. In una telefonata, suo padre era ancora sotto shock.

Nel corso di 24 ore, ha guardato costantemente video in cui vedeva suo figlio spingere l'aggressore con un palo di metallo, poi con una sedia. “Sono molto orgoglioso. Mantiene sempre gli stessi valori e pensa sempre agli altri”.Lo testimonia il padre del giovane. “È sempre stato un avventuriero, è così che pensa sempre agli altri prima che a se stesso!”

Loïc Guerot non ha chiuso occhio tutta la notte nel suo letto. Al Main pensa a questo momento in cui avrebbe potuto perdere suo figlio. Quanto a Damian, ha continuato la sua vita come se nulla fosse successo: “Si sente così bene! “È andato a correre per due ore…” racconta il padre. “Abbiamo parlato per due ore e poi è andato a dormire. E poi vai a lavorare domani mattina!

Con questo atto coraggioso l'eroe francese deve farlo Ottieni la cittadinanza australiana, come Silas DisbrowE l'altro francese intervenuto in questo attacco.

