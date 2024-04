L’esercito non aveva abbastanza difese aeree per proteggere Chernigov, denuncia Zelenskyj

Aggiornamento sulla situazione – Il presidente ucraino ha stimato che il suo esercito non è stato in grado di impedire il triplo attacco russo a Chernigov, a causa della mancanza di aiuti militari occidentali.

Un triplo attacco missilistico russo ha provocato numerosi morti e feriti nella città di Chernigov. La Cina ritiene che ci sia ancora “molto lavoro da fare” prima di una possibile conferenza in Svizzera sull'Ucraina… Le Figaro Mercoledì 17 marzo si valuterà la situazione legata al conflitto.

L’Ucraina non aveva abbastanza difese aeree per proteggere Chernigov, lamenta Zelenskyj

Mercoledì il presidente ucraino Volodymyr Zelenskyj ha dichiarato che il suo esercito non è stato in grado di impedire il triplo attacco russo sulla città di Chernigov, a causa della mancanza di mezzi di difesa aerea dovuta all'esaurimento degli aiuti militari occidentali. “Ciò non sarebbe accaduto se l’Ucraina avesse acquisito sufficienti attrezzature di difesa aerea e se la determinazione del mondo a resistere al terrorismo russo fosse stata sufficiente”.“, ha lamentato Zelenskyj sui social network.

'Almeno otto morti' a Chernigov in un attacco missilistico russo

Triplo attacco missilistico russo “Morti e molti feriti” Lo ha detto il governatore della regione in un telegramma mercoledì mattina a Chernigov, nel nord dell'Ucraina. Ha aggiunto: “Il nemico ha effettuato un attacco con tre missili quasi nel centro della città”. “Ci sono morti civili e molti feriti”.Lo ha annunciato il governatore Vyacheslav Czaus in un video pubblicato sulla piattaforma.

Almeno otto persone sono state uccise nel raid, secondo il primo rapporto reso noto dal sindaco della città. Alle 09:03 ora locale (07:03 GMT), “In città si sono verificate tre esplosioni”.Lo ha detto il sindaco della città Oleksandr Lomako alla televisione nazionale. Lei era “Un colpo diretto alla costruzione delle infrastrutture sociali”Ha aggiunto. “Ci sono otto morti e 18 feriti a seguito degli attacchi missilistici russi su Cherniguiv. Le operazioni di ricerca e salvataggio continuano.Infine il sindaco ha fatto notare su Telegram.

Chernigov è considerata una delle città più antiche dell'Ucraina. Fu fondata più di 1.000 anni fa e la sua popolazione era di circa 300.000 persone prima dell'invasione russa di due anni fa. Si trova a circa sessanta chilometri dal confine bielorusso, alleato della Russia . La Russia bombarda quotidianamente le città ucraine con missili esplosivi e droni. Di fronte agli aiuti occidentali che si stanno esaurendo e arrivano troppo tardi, all’Ucraina mancano sempre più le munizioni necessarie alla sua difesa aerea per intercettare questi dispositivi.

La Cina afferma che “c'è ancora molto lavoro da fare” prima che si tenga in Svizzera una conferenza sull'Ucraina

Mercoledì la Cina ha stabilito che era ancora lì “Un sacco di lavoro da fare” Prima di una possibile conferenza in Svizzera sull'Ucraina, dopo le dichiarazioni del cancelliere tedesco Olaf Scholz in cui ha affermato che Pechino sembra sostenere l'incontro. “Per quanto ne so, questo incontro è ancora in preparazione e c'è ancora molto lavoro da fare.”Lo ha detto alla stampa Lin Jian, portavoce del ministero degli Esteri cinese. “L’unica via d’uscita dalla crisi ucraina è sedersi al tavolo delle trattative”.Egli ha detto.