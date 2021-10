Tutto inizia sul serio con Shiba Inu

Bloccato alla nona posizione del mercato dopo essere aumentato di oltre l’800% questo ottobre, nulla sembra fermare Shiba Inu, e alcuni stanno persino sognando che la criptovaluta diventi la capitalizzazione di mercato numero uno. Shib potrebbe essere lontano da quel sogno, ma per coloro che pensavano che Doge-Killer fosse solo un semplice Shitcoin che scomparirà uno dei suoi giorni. Ripensaci perché le informazioni in questo articolo ti stupiranno.

Come il Bitcoin, NSEthereum, Il Litecoin o il Dogecoin Accettato da molte aziende come metodo di pagamento, Shiba Inu si è appena unito a questa classe molto ristretta di criptovalute utilizzate come “ broker di cambio SHIB ha voltato pagina in un contesto in cui i suoi critici lo criticano per la sua mancanza di applicazione nella realtà.

Mostra ristorante a Parigi un sentiero

Il ristorante parigino Le Bistrot d’Eleonore et MaxenceFrancis Xavier Church, una famosa chiesa cattolica romana, ha pubblicato una nota sulla sua porta affermando che l’azienda accetta l’uso di Shiba Inu come pagamento. Non è un manifesto pubblicitario. La nota è molto reale secondo Natheno Davy, un investitore che vive a Parigi, sul suo account Twitter.

Dopo la pubblicazione, Cointelgraph ha contattato direttamente l’investitore per informarsi sulla situazione. Nathino Davey ha detto al giornale di aver verificato la nota parlando con un dipendente del ristorante prima di pubblicare il video nel tweet. Cointelegraph ha anche riferito che Davy è tornato a Le Bistrot d’Eleonore et Maxence in seguito. Questa volta era accompagnato dai suoi amici. Hanno assaggiato un buon piccolo buffet pagato in chipotle, pari a 250 euro.

Dopo Doge, AMC Entertainment si riversa sulla concorrenza

Lo scorso mese, AMC Film Company ha aggiunto Doge Nell’elenco delle modalità di pagamento in criptovaluta. Gli utenti possono già pagare le loro carte regalo e regalo utilizzando BTC, ETH e LTC. Ora l’azienda sta seriamente considerando di includere Shiba Inu.

Adam Aron, CEO di AMC, ha lanciato un sondaggio su Twitter chiedendo agli utenti se sarebbero interessati a pagare con i loro token SHIB. Su 134.952 intervistati al sondaggio, l’80,3% ha risposto “Sì, certo, Al Shaybah”. Solo il 7,3% di loro ha dato una risposta sfavorevole.

TWITTER POLL SURVEY #2: Come sai, ora puoi acquistare carte regalo AMC con criptovaluta e il nostro gruppo IT sta scrivendo un codice in modo che presto saremo in grado di accettare pagamenti online in Bitcoin, Ethereum, Litecoin, Dogecoin e altro ancora. Dovremmo sforzarci di prendere anche uno Shiba Inu? – Adam Aaron (@CEOAdam) 29 ottobre 2021

Le aziende venezuelane non perdono il “trend”

Sull’orlo di una grave crisi economica e finanziaria, il peso venezuelano continua a diminuire. negli ultimi due anni, È la valuta ufficiale più volatile nel sistema monetario internazionale. Da questa situazione caotica, molti venezuelani si sono rivolti alla criptovaluta. Il governo sostiene l’uso delle valute digitali nel paese. Ha persino licenziato Petro per aiutare a eludere le sanzioni statunitensi.

Questa volta, le aziende venezuelane hanno trovato un nuovo campione. E questo è lo Shaybah Eno! Quasi 70 persone accettano criptovalute secondo l’account Twitter che rappresenta la comunità SHIB in Venezuela, @ShibaVenezuela:

Siamo più della comunità Shiba Inu in Venezuela [email protected] Per annunciare che abbiamo già raggiunto 70 aziende in tutto il paese che accettano Shiba Inu come pagamento. Grazie per averlo reso possibile: Paladares, Casa de María, Dollar Fashion, Diverfiesta. #shiparmi pic.twitter.com/M6XH3tbC5w – Shiba Inu Venezuela (ShibaVenezuela) 30 ottobre 2021

Robinhood: Cosa stai aspettando alla fine?

Scambio decentralizzato (Shiba Swap), supporto ai pagamenti e integrazione nella top ten, Robinhood lascerà scivolare via queste gemme senza alcun beneficio. Quando sappiamo come l’hype intorno a Dogecoin ha aiutato la piattaforma di trading ad aumentare le sue vendite, ci chiediamo se questi leader si stiano perdendo l’inevitabile. La petizione per includere lo Shiba Inu ha ora quasi 500.000 firme.

Comunque, Shiba Inu ci ha mostrato che può decollare senza l’aiuto di un supporto per la vita. Alcuni pensavano che quando Elon Musk ha detto che non aveva i capelli grigi, la sua classe stava cadendo a pezzi. Con sorpresa degli odiatori, Shiba Inu si è esibito velocemente dopo che Musk è stato licenziato. Il suo valore è cresciuto di oltre il 65% nel corso della giornata. La criptovaluta raggiunge ATH a $ 0.0008616.

Attualmente, la capitalizzazione di mercato di Sheba (36,1 miliardi di dollari) supera quella di Robinhood (29,9 miliardi di dollari). Prezzo delle azioni (HOOD) Fallo per un po’. Ad ottobre il titolo ha già perso il 18,36% del suo valore. Quindi Robinhood, continuerai a fare orecchie da mercante a Shiba Inu.