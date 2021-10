Aggiornamento globale sulla pandemia

Al G20, Xi e Putin chiedono il riconoscimento reciproco dei vaccini

Sabato al vertice del G20, Xi Jinping e Vladimir Putin hanno chiesto il riconoscimento reciproco dei numerosi vaccini disponibili contro il Covid, in particolare tra gli Stati membri del Gruppo delle 20 principali nazioni industrializzate, tra cui Cina e Russia.

I presidenti cinese e russo sono i maggiori assenti al vertice dei capi di Stato e di governo del Gruppo dei Venti, che si riunirà questo fine settimana a Roma. I loro discorsi sono stati trasmessi in video.

Pechino chiude alcuni cinema

La capitale cinese ha ordinato la chiusura di parte dei suoi cinema, poiché il Paese deve affrontare una ripresa epidemica di Covid-19 entro 100 giorni dalle Olimpiadi invernali di Pechino.

In questo contesto, le autorità cinesi, che hanno una politica di tolleranza zero nei confronti del caso più basso di Covid-19, hanno compiuto grandi passi per eliminare lo scoppio di un’epidemia che è attualmente molto limitata, con meno di 300 casi.

Germania: Merkel “preoccupata” per l’alto numero di casi

La cancelliera uscente Angela Merkel si è detta “preoccupata” per la recrudescenza dell’epidemia in Germania, mettendo in guardia contro “qualche avventatezza”.

Mentre ha difeso la mancanza del paese di un obbligo di vaccinazione valido, ha detto di essere “molto triste” che “da due a tre milioni di tedeschi sopra i 60 anni non siano stati ancora vaccinati”.

Russia: l’inizio di una settimana di vacanza

È iniziata una settimana non lavorativa in tutta la Russia, una misura volta a fermare la diffusione del coronavirus in questo paese assediato in Europa.

Secondo il rapporto ufficiale delle autorità pubblicato sabato, nelle ultime 24 ore sono stati identificati 40.251 nuovi casi di coronavirus, il numero più alto dall’inizio dell’epidemia.

Giordania: i migranti rischiano l’espulsione se non sono vaccinati

Le autorità giordane hanno avvertito che, a partire da metà dicembre, espelleranno qualsiasi lavoratore migrante che non abbia ricevuto due dosi del vaccino contro il Covid-19.

Decine di migliaia di egiziani, filippini ed espatriati di altre nazionalità lavorano nel Regno, mentre in tutte le città vengono aperti centri dedicati alla vaccinazione gratuita per giordani e stranieri.