“Tutto è iniziato davvero il 27 ottobre 2016”: Stormy Daniels fornisce la sua versione della sua presunta relazione con Donald Trump

Questa ex attrice porno e spogliarellista, soprannominata Stormy Daniels, è diventata una celebrità a causa delle conseguenze legali e politiche della sua breve relazione con il signor Trump.

Cosa che quest'ultimo nega.

“Quando ho incontrato Trump (nel 2006), mi ha detto che non avrebbe mai voluto diventare presidente”, dice la signora Clifford in alcuni estratti di questo documentario diretto da Sarah Gibson e prodotto da Erin Lee Carr, autrice di un film sul cantante . Britney Spears.

“Ma poi Trump vinse la nomination repubblicana” per le elezioni presidenziali del 2016, e “fu allora che le cose iniziarono davvero”, sussurra la donna nata a Baton Rouge, in Louisiana, appena 45 anni fa.

“Tutto quello che dovevo fare era firmare un pezzo di carta per rimanere in silenzio”, continua, in una foto di un documento che dà l’ordine di trasferire 130.000 dollari il 27 ottobre 2016, poco prima delle elezioni presidenziali vinte dal repubblicano Donald Trump contro il democratico. Hillary Clinton.

Dopo anni di indagini penali e la storica incriminazione di Donald Trump nel marzo 2023, un giudice di New York venerdì ha rinviato il suo processo, che avrebbe dovuto iniziare il 25 marzo, nel caso dei pagamenti nascosti fino a metà aprile.

L'ex presidente degli Stati Uniti si è dichiarato non colpevole dell'accusa di aver nascosto i conti del suo impero immobiliare, la Trump Organization, per nascondere 130.000 dollari pagati a Clifford, tramite l'ex avvocato di Trump divenuto suo oppositore giurato, Michael . Cohen.

Secondo la procura di New York e Stormy Daniels, sarebbe stata costretta a tacere sulla relazione sessuale consensuale che avrebbe avuto nell'estate del 2006 con l'uomo che sarebbe stato alla Casa Bianca dieci anni dopo e che era già sposato con Melania Trump.

In questo caso scoppiato nel 2018, Donald Trump è stato accusato di 34 frodi contabili punibili con un massimo di quattro anni di carcere nei casi più gravi.