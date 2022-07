Clara Luciani ha criticato dopo le sue richieste “eccessive” a un festival: “Come facciamo a capire una serratura del genere?”

Accanto al suo pubblico, Clara Luciani affronta un vivace dibattito. In questione: le esigenze del cantante in termini di immagini. Cosa ha condannato Clement Avargues, giornalista e direttore del quotidiano Nice Press. La star era presente al Nice Jazz Festival e voleva “bloccare” i suoi contatti, secondo il giornalista.

in un articolo, Clemente Avarghi Era molto critico nei confronti delle scelte di Clara Luciani. Come su Twitter tra l’altro: “Al Nice Jazz Festival, lo staff di Clara Luciani ha rifiutato di rilasciare interviste a quasi tutti i giornali locali. Vuole scegliere le foto delle feste invece dei media e si riserva il diritto di rimuoverle dai siti di notizie. Ma chi ha il diritto? Come? capisci questo blocco?”lui condivide.

Quindi posta un’immagine del contratto con la seguente didascalia: “Impegno a smettere: Spoiler Cara etichetta, non ci interessa” .

Di fronte a questo sfogo, molti netizen hanno difeso ferocemente l’artista. “Caro Clemente, l’artista ha il diritto di scegliere a quale stampa si rivolge”Qualcuno spiega. “Qualcosa ha un nome: diritti d’immagine. Quindi non c’è niente di scioccante nel voler controllare ciò che esce dalla stampa ed è tutt’altro che l’unica artista!”Un altro dice. Il giornalista ha risposto: “La legge non concede loro alcun privilegio del genere, soprattutto al festival organizzato dal consiglio comunale, credo. Ovviamente non onoreremmo affatto la loro richiesta di approvazione pre-pubblicazione. E poi?”

Di fronte a questa polemica, Clara Luciani e la sua squadra non hanno ancora risposto. Ma i suoi fan sembrano sostenerla nonostante le critiche. A giugno ha già dato una spiegazione alle foto che a volte rifiutava ai suoi fan. “Volevo chiarire un argomento con te da tempo… Non mi piacciono le foto per il semplice motivo che non mi piace molto il mio viso, sono timido e non mi sento a mio agio con il idea di dover affrontare costantemente la mia foto”ha detto il traduttore di Grenada. “Mi dirai che ho scelto la professione sbagliata e allo stesso tempo non perché sono una cantante e non una modella”.

Ciò che spiega perché la star blocca così tanto la sua foto.