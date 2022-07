Salute del cervello per tutti, la Società Ciadiana di Neurologia è in movimento

Secondo il dottor Faksuna Sekandi, le minacce alla salute del cervello sono in aumento. Tuttavia, la risposta politica e l’accesso ai servizi per promuovere e migliorare la salute del cervello per tutti sono molto limitati. Ecco perché, aggiunge, sotto gli auspici del Segretariato dell’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS), il Piano d’azione intersettoriale globale sull’epilessia e altri disturbi neurologici 2022-2023 è stato adottato lo scorso maggio dagli Stati membri per fornire risposte concrete. Queste lesioni sono responsabili di malattie del cervello.

Per il presidente della Chadian Society of Neurology, la consapevolezza della salute del cervello è vitale per il benessere mentale, sociale e fisico. Molte malattie del cervello possono essere prevenute, soprattutto se i fattori di rischio modificabili vengono affrontati precocemente. “L’istruzione è la chiave per una mente sana. L’accesso equo alle risorse, al trattamento e alla riabilitazione è essenziale per un cervello sano”.ha sostenuto.

Per celebrare questa giornata, la Chadian Society of Neurology ha pianificato di organizzare giornate di sensibilizzazione e consultazione neurologica gratuite a Bongor dal 28 settembre al 2 ottobre 2022; Oltre ad un convegno scientifico sull’argomento il 15 ottobre, il dott.