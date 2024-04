Trump invita l’Europa ad “agire” nei confronti dell’Ucraina: “Perché non dare più soldi per aiutarla?”

Ha chiesto sulla sua rete “Truth Social”, “Come hanno fatto gli Stati Uniti a stanziare più di 100 miliardi di dollari per la guerra in Ucraina, più che in Europa, mentre siamo separati da un oceano?”

Gli Stati Uniti sono il principale sostenitore militare di Kiev e il Congresso sta attualmente valutando un nuovo pacchetto di aiuti da 61 miliardi di dollari per l’Ucraina, al quale i funzionari eletti più vicini a Donald Trump si oppongono fortemente. Senza opporsi direttamente al testo, l'ex presidente ha stimato nei giorni scorsi che gli Stati Uniti dovrebbero “smettere di fornire denaro senza speranza di compensazione”. Il repubblicano ha scritto giovedì in un post sulla sua rete: “Perché l’Europa non fornisce più soldi per aiutare l’Ucraina?” Gridiamo in maiuscolo: “Muovete l’Europa!” Donald Trump ha discusso della questione con il presidente polacco Andrzej Duda e il ministro degli Esteri britannico David Cameron, che gli hanno fatto visita nei giorni scorsi. Il miliardario repubblicano aveva già seminato il panico in Europa quando, lo scorso febbraio, aveva minacciato di non garantire la protezione dei paesi della NATO contro la Russia se non avessero pagato la loro quota. Secondo l’istituto di ricerca tedesco Kiel, il totale degli aiuti europei all’Ucraina supera gli aiuti statunitensi in termini di importi impegnati.