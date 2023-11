Sono nomade digitale da un anno e ti svelo il lato nascosto di questo modo di lavorare

E se puoi In viaggio In giro per il mondo mentre lavori? È un sogno, non è vero? Questo è ciò che chiamiamo nomadismo digitale. Il concetto? Liberarsi da Geolocalizzazione E viaggiare lavorando da remoto. Dopo Pandemia globalea cui si sono rivolti molti dipendenti indipendente E così, verso questo nuovo modo di lavorare “a distanza”, sono “remoti”. Tuttavia, Negativi Di questa vita da nomade digitale spesso si parla molto poco.

Sono Giornalista di lifestyle E sono andato Nomade digitale Per più di un anno. Ho scelto di svelarvi in ​​questo articolo il lato nascosto di questa vita combinata piacere et al un lavoro. Anche se il nomadismo digitale presenta molti vantaggi, è importante ricordare che non tutto è sempre roseo.

Le prove sono in 5 punti:

#1 Sapersi adattare in tutte le situazioni

quando eravamo lavorare in distanzaBisogna sapersi adattare in tutte le situazioni. È bello viaggiare, ma controlla in anticipo: Qualità della connessione InternetPossibilità di lavorare in bar o luoghi di ritrovo Lavoro congiuntocarico mentale a un viaggio. Come nomade digitale, ti trovi costantemente ad affrontare diverse difficoltà che devi sapere come gestire. Quindi la loro previsione è migliore.

# 2 Affrontare il jet lag

Lavorare dalla riva lo è paradiso. Non lo nasconderemo. Ma devi assicurarti che la differenza oraria corrisponda alle tue responsabilità lavorative. Puoi farcela Svegliarsi ogni notte Alle 3 del mattino per fare una chiamata? Essendo un nomade digitale, devi impararlo è l’organizzatore Orari di lavoro precisi adatti a tutti.

#3 Organizza i viaggi per non farti trovare in tempo

Organizzare un viaggio può essere un vero peso mentale. Quindi, quando accumuli Difficoltà di viaggio E la pressione del lavoro non basta Buona pulizia della casa. Quindi è meglio pianificare tutto in anticipo. Ad esempio: lavora durante la settimana e goditi il ​​fine settimana nel paese in cui ti trovi. Oppure lavorare quattro ore al giorno, tutti i giorni. In breve, adatta il tuo orario di lavoro alle condizioni di viaggio.

# 4 Instabilità

Essere sempre in movimento può esserlo Stanco et al esagerato. la ragione ? Dopo un po’ probabilmente avrai questa sensazione manca A stabilità. E ‘normale. Quindi è importante realizzarlo da soli. Determinare in anticipo i periodi di lavoro e i periodi di viaggio. Dopotutto, è possibile creare stabilità e routine.

#5 Scopri come stabilire i confini tra vacanza e lavoro

Non è sempre facile definire il confine tra loro vacanza E il lavoro. Questo è ovviamente. Quando viaggi molto regolarmente e ti sposti da un paese all’altro, spesso è difficile trovarlo Buon ritmo Tra vita professionale e vita personale. Come sopra specificato è necessario definire i momenti un lavoro E basato su piacere. Combinare le due cose è possibile, ma deve essere chiaro. Altrimenti cadrai in una spirale discendente Nomadismo digitale.

Capirai che essere un nomade digitale è una cosa Un’esperienza unicaMa come ogni cosa, è importante definire regole precise per conciliare al meglio la vita professionale e quella personale.