Tre gendarmi sono in stato di assoluta emergenza, e una persona rimane uccisa nell’esplosione di una casa in Francia (foto)

“Tre gendarmi sono rimasti gravemente feriti in un’esplosione in una casa dove erano venuti per arrestare una persona che è morta”, ha detto all’AFP il procuratore di Kosset Eric Neviu. Ha detto che è in corso la prognosi vitale di uno dei tre militari.

Ha detto: “I gendarmi sono entrati in casa poco prima delle 13:00 di mercoledì per l’arresto e, per un motivo non specificato, si è verificata un’esplosione”.

Due gendarmi sono stati evacuati in elicottero al Centro ospedaliero di Lione specializzato in gravi ustioni. La 3ª Gendarmeria, leggermente colpita, è stata trasferita al Centro Ospedaliero di Clermont-Ferrand, ha reso noto in un comunicato la Prefettura di Allere.

Ha detto che altri tre gendarmi che sono intervenuti per allontanare i loro compagni dalla casa hanno riportato ferite lievi. Odori di benzina Il pm ha aggiunto che il 38enne "era molto poco conosciuto dalla polizia". Doveva essere arrestato per minacce e insulti al personale carcerario, poiché era in libertà vigilata. Aspettava i gendarmi? Aveva intenzione di uccidersi uccidendo i gendarmi? Non conosciamo al momento le circostanze esatte di questa esplosione, ma c'erano preesistenti odori di benzina (durante l'esplosione). "Il tetto della casa è stato completamente distrutto", ha detto il signor Nevo. Questa persona aveva minacciato il giorno prima contro una persona titolare di un'autorità pubblica sotto il Ministero della Giustizia. Al loro arrivo sul posto, i gendarmi hanno arrestato l'imputato, e poi hanno notato un forte odore di benzina. A ciò è seguita una violenta esplosione, che ha incendiato la casa". L'indagine sul "tentato omicidio di persona detentrice di potere pubblico" è stata affidata al Dipartimento di ricerca della gendarmeria di Clermont-Ferrand. Allier Department Fire and Rescue Service (SDIS 03) ha schierato 57 uomini e 27 veicoli. La Gendarmeria ha inviato nel pomeriggio altri 13 militari e inviato fonti tecnico-scientifiche ai carabinieri.