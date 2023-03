“Vorremmo vedere Poseidone in azione”: l’ex generale russo spera di vedere un sottomarino nucleare provocare uno “tsunami alto 300 metri”

In questi tempi di guerra, la televisione di stato russa è famosa per le sue attività di propaganda. Lo conferma la scena avvenuta lunedì sera in un seguitissimo programma in onda su “Russia-1”.

Nel bel mezzo di un talk show, Evgeny Buzhinsky, ex generale ed esperto militare russo, ha chiesto di attaccare l’Occidente con armi nucleari come Poseidon e Burevestnik, sottomarini nucleari superpotenti. Vladimir Putin ha definito queste armi, che al momento non sono disponibili, “molto avanzate e tecnicamente senza pari”. Ucraini addestrati a controllare un carro armato Leopard 2: “I russi hanno ragione a essere nervosi” “Poseidon è già stato testato. Ci piacerebbe vederlo funzionare”, ha insistito Evgeny Buzhinsky, che spera che i suoi siluri nucleari distruggano tutto sul loro cammino. Secondo l’ex generale russo, se gli occidentali si impegnano di più nella guerra e inviano truppe in Ucraina, “tutto finirà con Poseidone e uno tsunami, un’onda alta dai 300 ai 500 metri”. Il giornalista della BBC Francis Scarr ha risposto via Twitter ai sogni apocalittici della Russia. Ha commentato sarcasticamente: “Un’altra serata molto ordinaria alla televisione di stato russa”.