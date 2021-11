Tre candidati presidenziali sotto accusa

“Noi, donne lavoratrici del mondo politico, elette, collaboratrici, dipendenti pubblici, dirigenti di associazioni e attiviste che regolarmente interagiscono con i politici, ma soprattutto con i cittadini, chiediamo al mondo politico una risposta ampia alla sessualità e alla violenza di genere perpetrata dai nostri rappresentanti”, commenta il testo, pubblicato pochi mesi prima delle elezioni presidenziali, firmato da 285 donne impegnate in politica, tra cui Sandrine Russo (EELV) e Danielle Obono (LFI), Rubrica pubblicata da Le Monde Questo lunedì chiede il lancio di una “politica #MeToo”.

Tre (potenziali) candidati coinvolti

Tre candidati o potenziali candidati all’Eliseo sono già stati citati in numerose testimonianze legate alla violenza sessuale. Ciò non impedisce loro, tutt’altro, di ritenersi degni di ricoprire la carica di magistrato supremo., quindi supportare i due siti. “Questo mostra quanto sia indifferente per loro la situazione delle donne e delle vittime.Se il testo non li menziona, diversi candidati (o potenziali candidati) sono già stati oggetto di accuse di questo tipo: François Aslino, Jean LaSalle, Eric Zemmour.

Il fondatore e presidente dell’UPR, François Aslino, è incriminato dal febbraio 2021 con l’accusa di aggressione sessuale da parte di qualcuno al potere, molestie sessuali e morali e intimidazione alle vittime. Il politico è stato posto sotto controllo giudiziario. Due ex collaboratori affermano di aver ricevuto dichiarazioni d’amore e minacce di morte dal candidato. Uno sostiene che François Aslino lo abbia baciato nel sonno, mentre l’altro sostiene che il politico abbia cercato di baciarlo con la forza. Il candidato ha negato i fatti e affermato in ottobre che “non credo“La sua accusa potrebbe danneggiare le elezioni presidenziali.

Nel frattempo, Jean LaSalle è accusato di aver messo la mano sulle natiche della direttrice delle comunicazioni del Partito comunista francese, Julia Castaner. Ho parlato su Twitter nel 2017, quando è emerso l’hashtag #balancetonporc. La persona aveva smentito i fatti, assicurando a Mediapart che non era sua abitudine mettere la mano sulle natiche. Un giornalista ha anche confermato che la candidata ha cercato di baciarla senza preavviso, dopo un’intervista in Giappone nel 2007. Ancora una volta il politico ha smentito i fatti.

Infine, le accuse di violenza sessuale appartengono a Eric Zemmour. Se il candidato deve ancora essere annunciato ufficialmente, diverse donne hanno parlato con Mediapart per denunciare la posizione di estrema destra della polemica. Uno sostiene di essere stato baciato con la forza da Eric Zemmour, senza lamentarsi in quel momento. Altre testimonianze accusano l’uomo di aver commesso varie aggressioni sessuali, che lui confuta. Secondo il suo avvocato, io, Olivier Bardot, queste accuse”Un must nel momento della campagna politica“.

Tante testimonianze sui social

Da quando è stato pubblicato il forum, le testimonianze sono state trasmesse in streaming sui social network tramite #MeTooPolitique, utilizzato da molti netizen. “Una volta, un attuale candidato presidenziale mi ha detto, con il suo accento locale, che mi guardava le natiche, e che senza dubbio si sarebbero adattate solo a una mano.”, ha scritto ad esempio Mathilde Viot, Segretario Generale del Gruppo LFI nel Consiglio Regionale dell’IDF.

Molte marche di reti di supporto ampi. “

C’è ancora molto da fare su tutta la linea. Anche nella sfera politica, dove il potere esaspera la tentazione di dominare. Sostieni tutti i funzionari eletti e gli attivisti coinvolti #MeTooPolitica

Ha scritto Cécile Duflo, ex deputata francese.