Cosa hanno fatto i paesi europei?

Di fronte all’escalation dell’epidemia, molti paesi europei stanno adottando nuove misure.

Francia: la mascherina nelle scuole

Da lunedì è di nuovo obbligatorio indossare la mascherina nelle scuole primarie di tutta la Francia. Tutta la Francia è preoccupata ora.

Questa circolare per indossare una maschera indica un passo indietro. E il governo ha annunciato a settembre che sarebbe cessato l’uso delle mascherine nelle scuole primarie nei dipartimenti meno colpiti dalla pandemia.

Paesi Bassi: torna al confinamento parziale

Il premier olandese ha annunciato la reattuazione del contenimento parziale con una serie di restrizioni sanitarie, che colpiscono in particolare il settore della ristorazione.

Le misure sono entrate in vigore sabato sera e dureranno per almeno tre settimane. Bar, ristoranti e negozi di prima necessità come supermercati chiudono alle 20:00 e negozi non essenziali alle 18:00.

I cittadini sono invitati a non ospitare più di quattro persone nelle proprie abitazioni e a lavorare da remoto.

Le manifestazioni pubbliche saranno soppresse e le partite di calcio si terranno a porte chiuse. Le scuole restano comunque aperte e le uscite sono consentite.

Germania: un massiccio ritorno al lavoro a distanza

La Germania si prepara a un massiccio ritorno al lavoro a distanza. Con 289 casi ogni 100.000 persone, domenica il tasso di infezione ha raggiunto un nuovo record nel paese più popoloso d’Europa.

Austria: l’inconfinato immunizzato

Il cancelliere austriaco Alexander Schallenberg ha annunciato lunedì l’inizio del blocco per le persone che non sono state vaccinate o che non hanno contratto di recente il Covid-19, una novità nell’Unione europea volta a fermare il numero record di nuovi casi.

Le persone interessate non avranno il diritto di uscire di casa se non per lo shopping, lo sport o le cure mediche. Questa procedura si applica dall’età di 12 anni e verranno effettuati controlli senza preavviso.

Circa il 65% della popolazione ha un programma vaccinale completo, una cifra inferiore alla media europea del 67%.

Corridoio della salute in Norvegia

La Norvegia reimposterà le restrizioni a livello nazionale a fronte di un forte appello alla pandemia, in particolare consentendo ai comuni di utilizzare il permesso sanitario.

Questo Paese scandinavo, che ha revocato tutte le sue restrizioni alla fine di settembre, offrirà una terza dose del vaccino a tutte le persone di età superiore ai 18 anni.

Israele nutre i bambini dai 5 agli 11 anni

Dopo gli Stati Uniti, domenica Israele ha dato il via libera alla vaccinazione dei bambini di età compresa tra 5 e 11 anni con dosi di Pfizer/BioNtech nella speranza di debellare la pandemia di Covid-19.