Vandenbroucke avverte colleghi e residenti: ‘Quello che mi arriva dagli ospedali è molto preoccupante’

Ha avvertito durante la discussione del comitato alla Camera dei rappresentanti che la situazione è pericolosa e che devono essere prese misure rigorose. Il ministro si è basato sui dati quotidiani della situazione negli ospedali, che riceve ogni ora di pranzo. Tra lunedì alle 11 e martedì alle 11, 273 persone sono state ricoverate in ospedale con il coronavirus. Attualmente i pazienti ricoverati in ospedale sono 2.681, di cui 555 in terapia intensiva. Inoltre, 165 posti letto non sono più disponibili per carenza di personale. I caregiver sono stati sotto stress dall’inizio della crisi sanitaria e alcuni si stanno perdendo il superlavoro, o semplicemente perché si sono ammalati.

“I ricoveri ospedalieri da me sono molto preoccupanti”, ha detto Vandenbroek ai deputati, “voglio avvertire la popolazione della gravità della situazione”.

Ha detto che durante la riunione del comitato consultivo, mercoledì, nessuno potrà evitare di fare sforzi: “Ovunque, sarà necessario adottare misure rigorose affinché tutti possano continuare a lavorare e tenere corsi nelle scuole”.

Il ministro della Salute ha sottolineato ancora una volta l’importanza della vaccinazione. “Senza il vaccino, oggi affronteremo un disastro simile al disastro di Bergamo in Italia. La forma delta della malattia è particolarmente pericolosa. Le persone devono essere vaccinate. Senza il vaccino, l’intero Paese sarà chiuso”, ha affermato. sottolineato.