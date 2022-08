Traffico aereo: i voli tra Lussemburgo e Portogallo sono stati cancellati questo fine settimana

Elenco completo dei voli cancellati

Lux Airport in un comunicato stampa primario rispettivi orari dei voli. Di conseguenza, i voli easyJet per Porto sono stati cancellati venerdì sera alle 21:55, sabato alle 16:25 e domenica alle 21:25. Anche il volo per Lisbona previsto per domenica non partirà alle 10:30. Nella direzione opposta, i voli easyJet da Porto venerdì alle 21:25, sabato alle 15:40 e domenica alle 20:55 non arriveranno a Lussemburgo, così come il volo da Lisbona previsto per domenica alle 10 sono.