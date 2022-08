L’inflazione colpisce anche le montagne: ecco quanto costerà una vacanza sulla neve il prossimo inverno | Viaggiare

Sullo scontrino del supermercato, sulla bolletta della luce… l’inflazione si fa sentire ovunque. Anche lo sci. I soggiorni organizzati da Intersoc (ndr: il servizio vacanze di Mutualité Chrétienne) sono in media dal 10 al 12% più cari rispetto allo scorso anno. Anche nelle agenzie di viaggio il trend è in aumento. breve panoramica.

Il gas per il riscaldamento dell’albergo, l’elettricità per le funivie, gli stipendi per i monitori, il gasolio per l’autobus… tutto è diventato più caro. risultato? Anche il prezzo del tuo volo aumenterà.

Intersoc, il servizio di scambio vacanze cristiano, offre già soggiorni per la prossima stagione invernale. Una rapida occhiata alla nuova brochure rivela i prezzi elevati. Tutti i viaggi sono costosi. “Non abbiamo scelta (…) I nostri viaggiatori pagano in media dal 10 al 12% in più rispetto allo scorso anno, ma come organizzazione non ne approfittiamo”, sottolinea Johan Swinen, amministratore delegato di Intersoc .

Per prenotare una settimana bianca per tutta la famiglia a Valminier, in Francia, contate 6.973 € durante le vacanze di primavera. Il prezzo comprende, tra l’altro, skipass, attrezzatura e lezioni. Ciò rappresenta un aumento di € 296 rispetto allo scorso anno, ovvero poco meno del 5%. Per fare un confronto, l’alloggio al di fuori delle vacanze scolastiche in Austria ti costerà il 15% in più rispetto allo scorso anno.

A Bad Hofgastein, vitto e alloggio in hotel sono (ovviamente) più cari e gli skipass sono aumentati di 50 euro: 325 euro invece dei 275 euro prima. “Il costo dei pacchetti varia da regione a regione: più o meno sensibile a seconda delle destinazioni”, propone Johann Swinen. READ Belgio in allerta caldo: trova le previsioni regione per regione

foto © Getty Images



La legge della domanda e dell’offerta rimarrà in vigore nelle prossime settimane e mesi. È difficile prevedere con precisione gli aumenti dei prezzi nelle agenzie di viaggio. “Non so se sarà in media del 5, 8 o 10%, ma ci aspettiamo comunque un aumento”, afferma Pierre Vivitt, portavoce dell’Associazione belga dei tour operator (ABTO). Gli aumenti non saranno comunque eccessivi. Le stazioni sciistiche non pagheranno più del dovuto, hanno bisogno di turisti. Ricorda che stanno ancora soffrendo per le conseguenze della pandemia”.

“Penso che i gestori di hotel e impianti di risalita non trasferiranno ai loro clienti i reali costi aggiuntivi legati all’energia e simili”, sottolinea Johann Soen.

Dovremmo aver paura di non preoccuparci delle vacanze sulla neve? Intersec è ottimista. Nei giorni scorsi l’associazione ha registrato diverse prenotazioni contemporaneamente l’anno scorso.

