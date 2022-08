Da questo sabato lo riceverai in omaggio con ogni acquisto di 15€!

L’emoji® tornerà in 440 negozi Aldi belgi a partire da sabato 27 agosto. Quest’anno, i clienti potranno collezionare 24 emoji® a tema musicale.







Il set comprende 24 diverse figure. I lavori termineranno l’8 ottobre. Come lo ottieni? I clienti riceveranno una copia gratuita ogni 15€ di acquisto. Questi emoji possono essere conservati in un album di raccolta, che è disponibile per la vendita al prezzo di 2,49 euro.

Nella versione precedente, il tema delle emoji® era il cibo fresco. Quest’anno, Aldi dà a queste statuine un tocco musicale con il nome emoji® Beats: c’è in particolare il Funky Fez, Fil Folk o Rocka Billy, e persino una statuina che brilla al buio e un’altra statuina luccicante.

Isabelle Hendrick, amministratore delegato di marketing e comunicazione di Aldi, spiega: “La musica è il modo perfetto per esprimere le emozioni. Rappresentando un’ampia gamma di stili musicali, le statue emoji® dovrebbero ancora una volta attrarre un vasto pubblico”.

Il tema della musica continua anche nel nuovo album così come nei due giochi da tavolo che lo accompagnano: un concorso musicale e un gioco di ballo.

Le due precedenti edizioni della campagna sono state ogni volta un enorme successo, soprattutto tra le famiglie con bambini. Durante queste precedenti edizioni, molti gruppi di collezionisti sono apparsi sui social network, un modo per potersi scambiare per padroneggiare il proprio gruppo. Quest’anno, Aldi lancia anche il proprio gruppo Facebook per fornire ai propri clienti questi scambi.