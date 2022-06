TPMP: Cyril Hanouna ha cercato di reclutare Laurent Ruquier

Si conclude una stagione ricca di eventi per Cyril Hanoun. A pochi giorni dalle vacanze estive, l’animatore più elegante del PAF si sta già preparando per il prossimo anno scolastico. In una lunga intervista a pariginoBaba ha dichiarato la fine Un’altra tonnellata di scala! E il frequente ritorno di faccia papà, un programma che ha permeato le elezioni presidenziali per diverse settimane. Questo torneràogni due settimane“e altri”sotto una nuova formula‘, annuncia prima che vengano fornite ulteriori informazioni:Avremo tanti ospiti a parlare della notizia, dal Primo Ministro al capo della sicurezza allo Stade de France.La sua presentazione di successo, Non toccare la mia TVDovrebbe rimanere al suo posto.

“Se avessi un ragazzo che lo portasse in C8, lo farebbe”

Ma chi dice nuova stagione, senza dubbio dice volti nuovi. E nel prossimo anno scolastico, Cyril Hanoune ammette di aver cercato di radunare Laurent Roquier da quando quest’ultimo ha lasciato uno spettacoloSiamo vivi in Francia 2. “Se ho un ragazzo da portare in C8, è lui“, ammette l’ospite ai media francesi.”Volevamo che ospitasse un bonus culturale settimanale. Laurent è uno degli animatori più talentuosi con Jean-Luc Richmann. Lo amo, sa fare tutto.“

Sfortunatamente, Philip Bouvard ci riuscì grandi teste Ha rifiutato l’offerta del suo collega. “Non sarà con noi all’inizio dell’anno scolastico ma torneremo con la spedizione la prossima stagione. Come la fine del contratto di Michael Drucker“, spiega Cyril Hanoune, che non intende fermarsi qui. Tanto più che ha già un compagno di Laurent Roquer, l’influencer e modello Hugo Manos, tra gli editorialisti del Non toccare la mia TV Basato su Persone TPMP.