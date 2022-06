Scandalo alle prove per il giubileo della regina Elisabetta II (foto)

Mentre il principe William sfilava su un bellissimo cavallo nero durante le prove del Giubileo, gli osservatori hanno notato qualcosa di “vergognoso”.

Il principe William ha partecipato alle prove per il giubileo di platino della regina Elisabetta. – Isopex







01/06/2022



Con l’avvicinarsi delle celebrazioni del giubileo di platino della regina Elisabetta II, l’Inghilterra è in subbuglio. È il momento degli ultimi preparativi, poiché domani (giovedì) iniziano le celebrazioni del 70° anniversario della Regina che proseguiranno per quattro giorni.







Affinché tutto andasse bene, nei giorni scorsi si sono ripetuti i festeggiamenti e le sfilate. Sabato, in particolare, sono stati i partecipanti a Trooping the Colour, l’evento inaugurale dei festeggiamenti giubilari, a partecipare a una grande prova generale.







Tra loro c’era il principe William, che indossava il suo tradizionale costume rosso e blu, e un cappello da orsacchiotto, come sempre indossato dalle guardie britanniche.

Il nipote della regina cavalcava un bel cavallo nero della House Brigade (British Army Regiments in the Queen’s Service), che attirò l’attenzione di molte persone presenti durante questa grande prova. I veterani si sono già lamentati con il Daily Mail che l’animale sembra essere stato drogato per essere più docile. ” La sua testa cadde a terra. è un peccato Uno.

Il palazzo non ha risposto ai commenti di questi osservatori.