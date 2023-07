Brody Dahl si apre sulle cause legali per la custodia dei figli con Queens of the Stone Age

“Tre settimane dopo hanno preso uno dei miei figli. Un mese dopo, con un pretesto temporaneo, hanno preso i miei altri due figli. Hanno costruito una montagna di bugie senza alcuna prova… Perché??… Perché lo fanno??? Perché di denaro, avidità, corruzione e vincere ad ogni costo”.

Come sosteneva di essere “È stata spinta in primo piano, punita e ha sottolineato che le avevano mentito, che era stata derisa, che era stata derisa, che era stata disonorata, che l’abbiamo ‘rimproverata e le abbiamo dato l’esempio’ .” durante tutto il processo.

“La mia storia non è unica e non è rara, capita a madri protettive (e alcuni padri protettivi) in tutto il mondo”lei ha aggiunto. “Se non sei mai stato accusato di alienazione parentale, l’accusa di ciarlatano – che deve ancora essere smentita – è così inverosimile e pericolosa, senza alcuna prova perché non ce n’era nessuna, per favore taci, non hai idea di cosa sia .”

Nell’altro suo post, afferma anche che Scenario le ha portato via i suoi figli “Torna indietro di anni”…

“Sono distrutto. Mi ha fatto a pezzi. Non sono riuscito ad alzarmi dal letto per molto tempo. Mi sono chiesto che senso avesse andare avanti. Ho sofferto e temuto per così tanto tempo.” lei ha aggiunto. “Nessuno può rimanere in questo stato. Mi sono liberato da tutto questo. Ho trovato una scala di luce. Alzati e combatti per la tua vita. Per la loro. Sempre.”

Josh Homme conserva ancora la custodia dei loro tre figli. Nella sua dichiarazione all’inizio di quest’anno, Josh Home ha chiarito di averlo fatto Si è astenuto dal fare dichiarazioni pubbliche sulla sua famiglia ai media.

“Alla luce delle continue bugie, delle frequenti violazioni della privacy dei bambini e del conseguente danno emotivo, è tempo di dire la verità”.Puoi leggere in quel momento una dichiarazione fatta a suo nome. “Speriamo che questo metta fine alle domande e alle speculazioni e permetta alla famiglia di godere della privacy e dell’attenzione che meritano”.

Per più di un anno dopo la conclusione della procedura di divorzio, Joshua Ohm e Brody Dahl hanno potuto condividere amichevolmente i loro tre genitori in modo sano e pratico. i bambini dal vedere il padre, nonostante i molteplici ordini del tribunale della famiglia di Los Angeles che le ordinavano di restituire i bambini, e nonostante il disprezzo della condanna da parte del tribunale, ha continuato a violare l’accordo di custodia, situazione aggravata dalle azioni inappropriate del suo ragazzo, Gunner Fox .”

Un nuovo ordine restrittivo è stato emesso per Brody Dahl, si legge nella dichiarazione: “Le recenti azioni di Brody Dahl e Gunner Fox non solo hanno causato danni emotivi ai bambini, ma li hanno anche messi in grave pericolo”.

La lunga dichiarazione di Josh Homme si conclude ringraziando Mr “Tribunali della contea di Los Angeles, avvocati minorili, forze dell’ordine locali, DCFS e persone in prova ordinate dal tribunale per il loro tempo, attenzione e assistenza continua”.aggiungendo: “L’obiettivo è portare a termine questo caso per consentire a Homme e Dalle di co-genitori dei loro figli in modo pacifico”.

Josh Homme deve ancora rispondere alle recenti osservazioni di Brody Dahl.