Toyota Land Cruiser torna in Nord America | Notizie automobilistiche

Toyota ha annunciato questa mattina (tramite un video di Facebook) che prevede di riportare il robusto Land Cruiser sul mercato nordamericano. Poi la divisione canadese del costruttore ha confermato sulla propria pagina Facebook che il modello tornerà anche a nord del 49° parallelo.

Il modello Land Cruiser è attualmente commercializzato in altri mercati globali, ma il marchio non fa parte dell’offerta di Toyota in Canada dal 1996 e negli Stati Uniti dal 2021.

Foto: Toyota Logo Toyota Land Cruiser



Questo annuncio, per coincidenza, arriva sulla scia della presentazione della nuova Lexus GX; Toyota potrebbe ridisegnare il nuovo Land Cruiser come una versione meno premium di questo SUV. Con questo in mente, possiamo ipotizzare che l’imminente Land Cruiser nordamericano potrebbe venire con un V6 da 3,4 litri da 349 CV abbinato a un cambio automatico a 10 velocità in una configurazione a trazione anteriore.

Ripetiamo, questa è pura speculazione, perché Toyota non ha confermato nulla sul futuro del Land Cruiser nordamericano.

Attendiamo con ansia il seguito.