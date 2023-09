Tour of Britain: Carlos Rodriguez vince la tappa finale, vincitore finale Woot van Aart

Wout van Aert (Jumbo-Visma) ha vinto per la seconda volta il Tour of Britain (2.Pro). Dopo la vittoria del 2021, il corridore di Anversa si è ripetuto domenica, vincendo la classifica generale dopo l’ottava e ultima tappa collinare tra Margam Country Park e Caerphilly, vicino a Cardiff in Galles.

Quest'ultima tappa ha visto la vittoria individuale dello spagnolo Carlos Rodriguez (INEOS Grenadiers), che ha ottenuto la sua quarta vittoria in carriera, e la seconda in questa stagione, dopo il successo nella quattordicesima tappa del Tour de France a Morzine. Il campione spagnolo del 2022, Carlos Rodriguez, 22 anni, ha battuto Woot Van Art, secondo di giornata, di 11 secondi. Si tratta della 43esima vittoria per Wout van Aert, vice campione del mondo su strada a Glasgow un mese fa, e il quarto successo stagionale per il campione belga a cronometro, vincitore del GP E3 di Harelbeke e quinta tappa giovedì del Tour britannico. Di ritorno in fuga, Abram Stockmann (TDT-Unibet) si è ritrovato sabato in un gruppo di sei, con Johan Means (Bingoal WB) dalla parte belga. La gara è stata annullata a 84 km dall'arrivo a causa di un incidente stradale a monte. Si riprese dopo mezz'ora e altri dieci chilometri. Gli ultimi due fuggitivi, il britannico Stephen Williams (Israele – Premier Tech) e Carlos Rodriguez hanno resistito fino a 12,7 km dal traguardo in cima alla prima delle due salite di Caerphilly (1,7 km / 8,5% / cat. 1). Rodriguez, ora solo, aveva un vantaggio di 10 secondi su un gruppo molto piccolo che comprendeva Johan Mainz e Camille Bonneau (Fiandre-Baloise) dalla parte belga. Lo spagnolo ha continuato la sua marcia verso il traguardo e Van Aert ha concentrato i suoi sforzi per mantenere un vantaggio di 3 secondi sui suoi più vicini inseguitori che erano ancora in testa.