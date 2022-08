Alla ricerca della fascia destra, il Barcellona scommetterebbe su… Thomas Meunier

Il Red Devil si unirà all’FC Barcelona? può essere. Secondo i media spagnoli gli sportIl Barcellona farà… Tommaso Monnier Il suo gol numero 1 per la posizione di terzino destro.

Da settimane i catalani trattano con blues Chelsea per attirare Cesare Azpilicueta. Con la sua solida difesa e soprattutto la sua grande esperienza, lo spagnolo era il candidato perfetto per rafforzare la difesa del Barcellona. Ma mentre il trasporto sembrava essere sulla buona strada, Il club londinese ha annunciato il prolungamento del lavoro del suo capitano 32enne Fino al 2024. Un duro colpo per il Barcellona che ora deve girare su un’altra strada.

Questo percorso porterà al belga Thomas Meunier. Non è la prima volta che il Red Devil compare sui giornali di Barcellona. Già lo scorso inverno l’amministrazione catalana ha contattato il Borussia Dortmund. “Potrebbe essere successo… Il Barcellona cercava un terzino destro affidabile – qualcuno che fosse fisicamente forte e completo e possa essere pericoloso in transizione – a un prezzo accessibile, data la sua situazione. Sono d’accordo con questo profilo, per questi diversi parametri“, Fino all’annuncio di Monnier Dopo che questo trasferimento fallisce.

secondo gli sportessi blaugrana Può riprovare quest’estate. Il 30enne belga sarà una priorità anche per il Barcellona, ​​che sta cercando a tutti i costi un nuovo terzino destro per competere con il giovane. Sergio Dest.