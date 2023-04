‘Totale mancanza di rispetto’: la reazione di Goran dopo il cenno del capo di Liz in ‘Sposato a prima vista’

Liz e Goran, è sicuramente finita! In Sposati a prima vista questa domenica, la donna si è offerta di togliersi le fedi nuziali. “Non ha più senso tenerlo addosso, penso sia arrivato il momento di toglierlospiegò.Per Goran, questo è straziante.Farlo davanti a tutti, in un ristorante, non lo fa molto spesso. Il giovane continua. “Non voglio necessariamente togliermelo, lo faccio con riluttanza.” Dopo questo gesto forte, i due ex piccioncini decidono di bere per consolarsi.

Per alcuni era ovvio. La scorsa settimana, la prima parte della nostra luna di miele non è andata molto bene. Per Flair, Goran è tornato su quella scena straziante. “Non capivo perché volesse farlo al ristorante, davanti a tutti”., Iniziò. “Perché ha voluto brindare alla fine delle nostre alleanze? Era completamente irrispettoso. Ma sono una persona simpatica, rispettosa e benevola. So che il male ricade sempre su di noi, quindi ho preferito non arrabbiarmi.

Ammette anche che la luna di miele è stata molto difficile da vivere. “È stato molto complicato. Ero al telefono con la mia famiglia tutti i giorni, ma era difficile per me stare lontano da loro in quei momenti. Non lo vedevamo sullo schermo, ma alcune volte sono scoppiato a ridere. Con il esperto, l’ho lasciato e ho pianto”.

Tuttavia, il giovane non ha rimpianti e afferma di essere contento di aver partecipato a questo programma. Incolpa solo Liz per essere rimasta in gioco: “Avrebbe dovuto lasciare il suo posto a qualcun altro”.