Finalmente una buona serie Marvel su Disney+?

È tempo che il Marvel Cinematic Universe inizi il processo di redenzione, e inizia su Disney+. Le avventure degli eroi della Casa delle Idee non sono così popolari come una volta. Burbank ha stancato gli spettatori per troppo tempo con film e serie di lungometraggi così vicini tra loro. Con la qualità in declino e molti scandali tra gli artisti degli effetti speciali, è tempo di ripensare la strategia.

Bob Iger ha recentemente rivelato che gli piace Ripristina l’immagine del franchising. “I sequel in generale stanno andando bene per noi. Hai bisogno di un terzo o quarto o è ora di passare ad altri personaggi?” È spiegare. Quindi Big Boss spera di ridurre il ritmo e le spese per fornire più contenuti di qualità. Si arriverebbe persino a decentralizzare la produzione di varie licenze master: “Stiamo cercando di ridurre i contenuti che produciamo per le nostre piattaforme e non c’è dubbio che ci siano opportunità di vendere licenze a società di terze parti”.

La rivoluzione è in corso e l’Universo Marvel sta lentamente tornando in carreggiata a un ritmo più ragionevole. ultimi serial, Donna forte, è datato agosto 2022, ovvero quando la programmazione era fissata ogni pochi mesi. Quindi è tempo che la Disney riveli nuove immagini di Invasione segretail prossimo programma che debutterà a quasi un anno di distanza dal precedente, 21 giugno prossimo.

Si tratta di fiducia

Samuel L. Jackson finalmente firma il suo ritorno in Leather Nick Fury, un personaggio che non vedevamo da molto tempo. Nel 2019, solo la metà dell’apparizione di Spider-Man: Far From Home è stata l’ultima quando era in realtà uno Skrull che assumeva la forma dell’ex direttore dello SHIELD. Inoltre, Secret Invasion promette di giocare proprio su questo principio con l’ascesa al potere di queste persone che sono in grado di cambiare aspetto.

Se crede di avere degli alleati in loro, Nick Fury dovrà affrontare alcuni ribelli assetati di potere. Questi hanno promesso di governare il mondo prendendo in prestito la loro identità VIP. L’ordine mondiale è stato capovolto mentre guerre e altri attacchi non provocati scoppiano in tutto il mondo. Accompagnato dal suo fedele braccio destro Maria Hill (Cobie Smulders) e dal suo compagno Skrull Thalos (Ben Mendelsohn), Fury interpreterà agenti sotto copertura.strada di casaspiega lo showrunner Jonathan Schwartz.

A differenza dei fumetti, non si tratterà di scoprire gli eroi che sono stati sostituiti. Questo adattamento favorisce il gioco rispetto alla confusione e alla tensione: chi è ancora degno di fiducia in questo contesto soprannaturale?

Gli spettatori potranno trovare un altro volto familiare nel personaggio Rhodes alias War Machine (Don Cheadle). Questa nuova serie introdurrà anche due grandi attori nell’MCU. Olivia Colmann Tra un po’ interpreterai una certa Sonya FalsworthEmilia Clarke Chi sappiamo che il suo ruolo di Daenerys Targaryen sarà scelto come Jiah, la figlia ormai adulta di Thalos.

Con tutte queste persone adorabili, resta solo da sperare che la nuova interpretazione della Marvel si traduca in una serie degna di questo nome. Dopo la debacle di She-Hulk, Ant-Man e The Wasp: Quantumania, lo studio non poteva più continuare a fornire effetti speciali legacy.