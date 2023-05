Harry e Meghan sull’orlo del divorzio? Perché la stampa britannica gareggia | proprietà

Le voci di una possibile scissione provengono da diverse fonti, inclusi autori ed esperti reali. Sebbene nessuna conferma o informazione ufficiale sia stata data dalla coppia o dai loro portavoce, alcuni segni sono stati identificati da alcuni. Il Daily Mail e il The Telegraph riportano che Harry e Meghan non hanno festeggiato il loro anniversario di matrimonio il 19 maggio e non si sono scambiati gesti emotivi “da tempo”. Il mese scorso, Harry e Meghan sono stati in particolare catturati da una “telecamera del bacio” mentre assistevano a una partita dei Lakers. Apparentemente imbarazzati, si sono rifiutati di baciarsi davanti al pubblico. Se alcuni media britannici hanno preferito sottolineare che non c’è stato un bacio, i netizen hanno visto per lo più una coppia complice.