Dopo La sirenetta, lo studio ha annunciato questo nuovo evento live-action davvero divisivo (10 Tweet)

Uomo la Provvidenza che rappresenta adattando i loro cartoni animati in live action Non pronto per la fine della Disney. Dopo aver annunciato il rilascio di la Sirenetta All’evento live, che uscirà il 24 maggio, gli studi hanno annunciato l’inizio di un nuovo progetto. Ma forse l’azienda dalle grandi orecchie sta andando troppo veloce, perché è così Il film futuristico divide già i fan!

La Disney ha annunciato questo evento dal vivo per il 2026 e i fan sono (generalmente) scontenti

Dopo l’azione dal vivo di Lillo e StitchDisney lo ha appena annunciato Adattamento dal vivo al lavoro Moana la leggenda della fine del mondo Uscirà nelle sale cinematografiche nei prossimi anni….poco meno di dieci anni dopo l’uscita dell’animazione nelle sale cinematografiche! Dwayne Johnsonraddoppiando la figura di Maui, dio del vento e del mare, Riprenderà il suo ruoloÈ stato annunciato anche in un comunicato video ufficiale. Jared Bush, che ha scritto la sceneggiatura del film originale, è tornato per scrivere il remake. Nessun regista è stato coinvolto in questa fase di sviluppo.

Appena annunciato: da Dwayne Johnson e Olly Cravalho, è in lavorazione una rivisitazione di Vaiana della Disney! pic.twitter.com/4rQXLSJ5Zn 3 aprile 2023

È con grande umiltà e gratitudine che racconto la mia meravigliosa storia Vaiana sul grande schermo. Questa storia è la mia cultura e questa storia simboleggia la grazia e il potere guerriero del nostro popolo. Indosso questa cultura con orgoglio sulla mia pelle e nella mia anima, e questa opportunità unica di incontrare Maui, ispirata dal mana e dallo spirito del mio defunto nonno, il Grande Capo Peter Maivia, mi tocca profondamente. Voglio ringraziare i miei partner della Disney per il loro forte impegno in questa impresa speciale, poiché non c’è modo migliore per onorare la storia, la passione e lo scopo della nostra gente che con la musica e la danza. come popolo polinesiano.

pubblicità (soprattutto) Incompreso dai fanche critica la Disney per un recentissimo adattamento animato live-action, anche se la storia, Fresh in Memories, era già molto popolare così com’era.

#Disney Sviluppato con Dwayne Johnson e Auli’i Cravalho (che hanno prestato la loro voce al film d’animazione) Remake live-action #Moana (Vayana, la leggenda della fine del mondo) Il sontuoso film d’animazione è uscito nel 2016!!!

devi calmarti!!! pic.twitter.com/s4UROoQybp 3 aprile 2023

scorso ! Moana/Vaiana avranno i diritti per il loro film live-action.

Nella sua gara live-action, la Disney sembra dirci che l’animazione è inferiore, rendendo la grandiosità di questa casa un tempo impressionante. Mentre nulla si avvicina agli originali. 3 aprile 2023

Bene. Azione dal vivo dal mio gioco Disney 3D preferito # Ayana https://t.co/gZO9SvmGT4 3 aprile 2023

Moana è il miglior cartone animato Disney degli ultimi 30 anni.

Quindi era un sequel che volevamo. Non uno stupido remake dal vivo… https://t.co/8XFKuASBdU 3 aprile 2023

Bene, saremo idonei per un live action adattato da #Moana (# Ayana Con noi), può essere davvero divertente https://t.co/596Bbj9Lcx 3 aprile 2023

Ho iniziato a fare molti progetti live action. Preferirei vedere la colonna sonora prima di giudicare, ma la mia delusione è stata così grande per Il re leone che faccio fatica a credere agli Aristogatti o Moana (che sono altrettanto perfetti così). Ci credi, vero? pic.twitter.com/nSeKwtMYyv 3 aprile 2023

Adoro Moana, è uno dei miei film Disney preferiti, ma per favore potrebbero rifare i film originali invece dei live action e smettere di pubblicare le loro rare creazioni originali su Disney+ https://t.co/F1u3r4aMUX 3 aprile 2023

Non capisco che la Disney farà un live-action di Moana, ma perché non Cuzco e Atlantide l’impero perduto o il pianeta del tesoro??? 3 aprile 2023

Penso che sarà il primo live-action in cui convalido il cast https://t.co/9AN0l2tvr7 3 aprile 2023