Torneo Internazionale di Cava: 31ma edizione rinviata al 2021

Torneo Internazionale di Cava rinviato all’anno prossimo per l’emergenza Covid-19. Premio “Santin” ai fratelli Inzaghi.

Il Torneo Internazionale di Cava si ferma per l’emergenza Coronavirus. Il Comitato Organizzatore di una delle più prestigiose kermesse di calcio giovanile in Italia ha deciso per il rinvio.

L’edizione numero 31, che avrebbe dovuto disputarsi dal 30 maggio al 6 giugno, si giocherà nel 2021. Il presidente Giovanni Bisogno ha definito amara la scelta di annullare l’appuntamento di fine mese. Ma ha prevalso il buonsenso e il rispetto delle restrizioni per l’emergenza sanitaria in corso.

Il Torneo Internazionale Città di Cava de’ Tirreni è divenuto, con gli anni, un appuntamento imperdibile per gli amanti del calcio giovanile. Talent scout, allenatori e dirigenti da tutta Italia hanno assistito agli incontri delle varie categorie.

Incontri che in passato hanno visto la partecipazione di tanti calciatori che hanno poi indossato la maglia della Nazionale italiana. Insigne, Cassano, De Rossi, Marchisio, Montolivo e Aquilani alcuni dei top players che, da ragazzini, hanno calcato il prato del Simonetta Lamberti.

Premio “Piero Santin” ai fratelli Inzaghi

Se per il calcio giocato toccherà attendere 365 giorni, per la seconda edizione del premio “Piero Santin” l’attesa sarà sicuramente inferiore. Il riconoscimento è stato assegnato ai fratelli Pippo e Simone Inzaghi, rispettivamente allenatori di Lazio e Benevento.