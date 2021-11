Tornano le restrizioni per frenare la diffusione del virus in Portogallo, uno dei paesi più fortificati del mondo

“Stiamo verificando il deterioramento della situazione sanitaria”, ha detto il signor Costa in una conferenza stampa dopo la riunione del gabinetto.

“Questo è il momento giusto per adottare nuove misure” perché “stiamo entrando in una fase di aumento del rischio”, ha aggiunto.

Quando torneranno le festività di fine anno, dal 2 al 9 gennaio, il lavoro a distanza diventerà obbligatorio, le vacanze dei bambini delle scuole saranno prolungate, mentre bar e discoteche chiuderanno i battenti.

Il signor Costa ha spiegato che queste misure dovrebbero “contattare la prevenzione” durante questa settimana.

Con l’87% della sua popolazione completamente vaccinata, il Portogallo sta vivendo un forte aumento della contaminazione da Covid-19. Giovedì, il Paese ha registrato 3150 nuovi casi di infezione in 24 ore, secondo l’ultimo rapporto delle autorità sanitarie, un livello al livello più alto in quasi quattro mesi.

Per far fronte a questa situazione, a partire dal 1 dicembre, torneranno diverse azioni. Sarà raccomandato il lavoro a distanza, la mascherina diventerà obbligatoria al chiuso e sarà richiesto il nulla osta sanitario nei ristoranti e negli hotel.

Inoltre, sarà necessario un test negativo per partecipare a grandi eventi culturali o sportivi, per recarsi in case di cura o in bar e discoteche.

Per quanto riguarda i viaggi, deve essere presentato un risultato negativo per tutti i voli verso il Portogallo.

Costa ha avvertito che i controlli sarebbero stati “sistematici”, sottolineando che le compagnie aeree che hanno permesso a un passeggero positivo di viaggiare per Covid hanno rischiato una multa di 20.000 euro e la sospensione della licenza di volo.

Il Portogallo, che accelererà la sua campagna potenziata per un vaccino COVID, voterà la prossima settimana per vaccinare i bambini dai 5 agli 11 anni, il regolatore europeo ha autorizzato giovedì.

Il paese dei 10 milioni prevede di vaccinare un quarto della sua popolazione con una dose di richiamo entro gennaio. Circa 900.000 persone hanno già ricevuto la terza dose.