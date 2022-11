“Too Much!”: Un’influencer che si filma mentre calpesta sua figlia diventa lo zimbello di Internet

Bobette Kenza è una giovane madre dipendente dai social network. Seguita da oltre 700.000 persone su Instagram e 60.000 persone su TikTok, possiamo seguire la sua vita quotidiana così come quella della giovane Seyana e di suo marito Allan. È raro che Bobbitt Treasure, dopo essere stato ridicolizzato e ammirato, passi inosservato…

Nel bel mezzo di un brutto trambusto la giovane si ritrova per qualche ora. Di recente, infatti, Poupette Kenza si è fotografata allo specchio sfoggiando il suo nuovo paio di sneakers. Non c’è nulla di anormale per l’influencer, tranne che suo figlio sta giocando sul pavimento ai suoi piedi. Mentre ammirava le sue scarpe, l’Instagrammer ha calpestato le mani di Seyana, cosa che ha ripetuto più volte “Ahia”. Ma le lamentele della bambina non sembrano preoccupare Bobette Kenza, che segue con calma il suo video…

Questa sequenza, che da allora è stata cancellata, a quanto pare ha fatto il giro di internet. L’influencer ha rapidamente attirato l’ira dei netizen – “La cosa pericolosa di questo video (…) è che non se ne rende nemmeno conto quando sua figlia urla ‘Oh’ è così dipendente.”E il “È tanto, vero? 25 secondi facili, la mano di una bambina sotto il piede e non prende niente?”E il “Toglilo dai suoi social media!” Possiamo leggere su Twitter -, è diventato uno stock di risate sul web …