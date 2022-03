Tony Khan è esplicito sulla firma di Jeff Hardy nell’AEW

Invito a Busted Open Radio, Tony Khan è stato esposto alla firma di Jeff Hardy all’AEW.

“Jeff est un lutteur trascendente. Même s’il est dans le monde de la lutte professionnelle depuis des décennies, je pense qu’il trascendere l’âge et l’expérience à bien des égards. C’est quelqu’un dont beaucoup de jeunes lutteurs peuvent apprendre beaucoup en termes de connexion avec la foule. C’est aussi un adversaire frais et excitant pour les lutteurs de l’AEW. Passa seulement dans les tag team, mais c’est un grand catcheur en simple, un ancien champion du monde. Avoir Jeff Hardy à l’AEW va être énorme per i combattimenti individuali e i tag team. Ce sera génial pour les catcheurs expérimentés et les gens avec qui il a déjà été dans la même compagnie. Et puis il ya tout un vestiaire de gens qui n’ont jamais été dans la même compagnie et qui ont rêvé de ce moment. C’est une très grosse affaire et une surprise vraiment agréable mercredi.