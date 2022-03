Risultati di AEW Rampage del 11 marzo 2022

AEW Rampage Estero, Florida

I commentatori sono Excalibur, Taz e Ricky Starks.

– Ce soir c’est AEW Rampage, lo show démarre avec directement le premier combat puisque les catcheurs sont sur le ring.

Partita in singolo

Darby Allin accompagnato da Sting contro Marchese Quen accompagnato da Isiah Kassidy

À la fin du combat, Allin évite un saut du coin et lui applique un Arm Bar pour le faire taper.

Gagnant: Darby Allin tramite sumissione

– Après le combat, le clan d’Andrade El Idolo s’approche du ring, mais la musique des Hardy Boyz. Jeff et Hardy arriveranno sul ring prêt à se battre, mais le clan Andrade prend la fuite.

– En coulisse, sulle retrovie Scorpio Sky e Dan Lambert. Lambert conferma che Sky pourra avoir la victoire sur Wardlow pour leur match. Sky dit que rien ne va changer après leur match, il va quitter comme le champion. Il faut tous s’habituer.

– On présente une video sur la House of Black. Le clan promet de blesser un autre oeil à Pac et de l’asperger.

Partita in singolo

Mercedes Martinez contro Jamie Hayter accompagnata da Britt Baker et Rebel

À la fin du combat, Rebel distrait l’arbitre et Baker en profite pour faire chuter Martinez en bas du coin. Hayter enchaine avec une Clothesline pour le compte de trois.

Gagnante: Jamie Hayter

– Dopo il combattimento, il trio di Baker inizia ad attaccare Martinez, mais Thunder Rosa arriva per il cacciatore.

– On présente une video sur Hikaru Shida qui demande si elle a manqué à Serena Deeb. Depuis tout ce temps elle pensait à une vengeance pour Deeb qui l’a envoyé sur la touche. Cette fois-ci elle va lui couper la tête.

Partita in singolo

Keith Lee contro QT Marshall accompagnato da Aaron Solo e Nick Comoroto

Alla fine del combattimento, Marshall veut faire son Cutter, mais Lee le bloque et lui fait sa Slam pour le compte de trois.

Gagnant: Keith Lee

– Après le combat, Solo et Comoroto entrent sur le ring pour attaquer Lee, mais Lee expulse les deux du ring. Ricky Starks e Will Hobbs arrivano e visitano Lee à leur tour. Lee arriva a repousser Starks du ring, mais Hobbs en profite pour le sonner avec un Spinbuster.

– Sulla retrouve Mark Henry pour l’interview du main event. Nese dit que Strickland a eu une hype pour ses debuts, mais lui rien et il le mérite. Strickland dit qu’il va le battre comme il le faisait les vendredis soir.

Partita in singolo

Tony Nese contro Swerve Strickland

À la fin du combat, Strickland bloque une price et lui fait un stomp. Strickland monte sur le coin et lui fait un Double Stomp pour le compte de trois.

Gagnant: Swerve Strickland

Lo show se termine avec une célébration de Strickland.

Foto di credito: AEW