Une situation que connaissent par ailleurs toutes les agences de titres-services confermano Arnaud Legrelle, director Wallonie et Bruxelles de Federgon, la fédération des Employeurs de titres-services: Malgré l’aide financière des régions qui ajoutent 16 euro par heure prestée au chèque de 9 euro payé par le client, les charge et le manque de revenus sont tels que cela devient une question de survie pour de plus en plus de sociétés. La possibilità di fabbricare frais complémentaires esiste depuis longtemps dans la réglementation mais jusqu’à il ya peu, les agences ne facturaient que des sommes très modeses parenti à des frais administratifs. Désormais, et c’est légal, les agences demandent une partecipazioni plus importante à leur client. Dans ce cas-ci, Domestic-service a choisi la formule de l’abonnement mais cela peut prendre d’autres shapes. De nombreuses agences ont déjà décidé de facturer des frais complémentaires o s’apprêtent à le faire. “

D’ici là, les utilisateurs peuvent waster de souscrire cet abonnement et faire jouer la concurrence entre plusieurs agences de titres-services. Mais ils devront se décider vite car, à terme, c’est sans doute tout le secteur qui va s’y mettre.