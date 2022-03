Le prix du diesel remonte à nouveau dès demain

Il prezzo del litro di diesel repart à la hausse jeudi, annonce mercredi le SPF Economie. Il repart vers son niveau d’avant l’abaissement des accises décidé par le gouvernement.

Dès jeudi, le consommateur devra débourser 2,0780 euro pour un litro di diesel B7 soit une hausse de 0,174 euro.

Pour un litro di diesel B10, il faudra payer 2,0580 euro soit une hausse de 0,176 euro.

Il litro di diesel XTL passera à 3,6980 euro sont une hausse de 0,115 euro.

Ce(s) prix résulte(nt) des fluttuations des cotations des produits pétroliers et/ou des bio composants inhérents à leur(s) composition(s) sur les marchés internationaux.

Le prix du pétrole brut reste haut. Le baril de Brent de la mer du Nord – qui détermine le prix à la pompe – an encore augmenté ce mercredi de 36 centmes pour atteindre 115,84 dollars.

Il baril de WTI américain a pris 34 centesimi e s’établit a 109,61 dollari. La volatilità resta importante in raison de la guerre in Ucraina. Les pressions qui pèsent sur la Russie, un des plus gros producteurs de pétrole au monde, partecipe à créer de l’incertitude sur les marchés.

Les prix ont atteint un pic au début de la guerre, à leur plus haut niveau depuis 2008. Ils ont ensuite légèrement baissé, mais restent historiquement chers.