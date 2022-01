Hebdo Crypto #179 – Notizie settimanali su Bitcoin e criptovaluta

1/17 settimana in poche parole – notizie su Bitcoin Le criptovalute sono in costante fermento. Informazioni importanti possono perdersi nel flusso quotidiano di informazioni e perdere punti importanti.

Questo formato esiste per rimediare. Torniamo alle notizie di Hebdo Crypto della scorsa settimana per aggiornarti sullo stato attuale delle criptovalute.

L’angolo da non perdere

Per l’imperdibile della settimana, esamineremo un grosso problema riscontrato da Ethereum: il problema diversificazione dei clienti. In effetti, Ethereum 2.0 è in gran parte incentrato sul client Prysm, che è una questione potenzialmente cruciale.

problema di congestione

Lanciato nel 2015, la rete Ethereum È stata la culla di molte innovazioni negli ultimi anni. In origine, Ethereum si distingueva per il suo concetto contratti intelligenti. Questi contratti consentono agli sviluppatori di programmare transazioni e comportamenti complessi sulla blockchain.

È quest’ultimo che ha reso possibile l’emergere di ecosistemi complessi, come la finanza decentralizzata (DeFi) o gli NFT. Questo emulsionante innovativo ha attirato migliaia di utenti. Pertanto, tra gennaio 2020 e gennaio 2022, il numero di indirizzi univoci su Ethereum è stato Doppio.

Chi dice più utenti dice più transazioni. A partire da gennaio 2020, il numero di transazioni giornaliere su Ethereum è aumentato costantemente. Da luglio 2020, questo numero è sceso raramente al di sotto del milione.

Sfortunatamente, allo stato attuale, la rete Ethereum non è attrezzata per gestire molte transazioni. Questo entusiasmo ha portato a notevoli problemi di congestione, che di fatto significa a Relativo aumento delle tasse di transazioni.

Inoltre, questo ha reso Ethereum molto poco attraente per i piccoli portafogli, facendo svanire i suoi rendimenti a causa delle commissioni del gas.

Ethereum 2.0: la soluzione tanto attesa

Sono state messe in atto diverse soluzioni per risolvere i problemi di congestione che Ethereum sta affrontando. Possiamo citare in particolare i diversi soluzioni di secondo strato (Livelli 2), che permette di migrare parte delle transazioni al di fuori della blockchain principale.

Parallelamente, il major update mira a risolvere definitivamente questo problema: Ethereum 2.0. In pratica, Ethereum 2.0 corrisponde a una serie di aggiornamenti volti a risolvere il problema di scaling che Ethereum sta affrontando. Quindi, Ethereum 2.0 si rompe Tre fasi principali.

Sentiti libero di fare riferimento all’intero articolo per maggiori dettagli : Ethereum 2.0: il dilemma della diversificazione dei clienti.

riassunto delle notizie

▶ SundaeSwap, il primo DEX di Cardano, apre le sue porte. In questa occasione, la piattaforma condurrà a Offrendo puntate iniziali (ISO). Pertanto, i titolari di ADA potranno delegare i propri token sul pool di staking per ricevere un token di governance DEX.

▶ Rete poligonale pubblicata EIP 1559. Pertanto, come Ethereum, parte delle commissioni di transazione verranno ora sistematicamente distrutte. Oltre ad aggiungere pressione deflazionistica a MATIC, questa distribuzione ha ridotto il fenomeno dello spam generato dai bot.

▶ Meta alias Facebook, in procinto di aprire agli NFT. Pertanto, Facebook e Instagram sono una funzionalità per visualizzare NFT come immagine del profilo. Inoltre, Meta sta esplorando la possibilità di poter creare NFT direttamente dai suoi social network.

▶ Google è interessato ai pagamenti in criptovaluta. Quindi l’azienda ha appena assunto Arnold Goldberg, un ex CEO di PayPal a capo della divisione pagamenti. Assunzioni che potrebbero portare all’integrazione della criptovaluta in Google Pay.

▶ Twitter integra gli NFT come immagine del profilo. Tuttavia, questo servizio sarà disponibile solo per i membri che pagano la quota del servizio Twitter Blue.

▶ Sami e Benoit salutano Mark Zeller per il punto DeFi più interessante! Non perdere questo corso.

Metriche di 5 settimane

➤ 40 miliardi, quello Il numero di USDC scambiati sulla rete Ethereum. Un numero che, per la prima volta, supera l’USDT per il collegamento gigante. Pertanto, USDC sembra essere la risorsa stabile preferita dagli appassionati di DeFi. Resta da vedere se questo fenomeno continuerà.

➤ 800 milioni di dollari, quello L’importo in BNB distrutto da Binance. Questa distruzione è avvenuta nell’ambito del bruciare avviato da Binance al momento del lancio del token. Pertanto, questa nuova distruzione segna la diciottesima iterazione di questo programma.

➤ 34 milioni di dollari, quello L’importo rubato da un attaccante sulla piattaforma di scambio Crypto.com. Dopo aver smentito a lungo i fatti, l’amministratore delegato della società ha finalmente ammesso i fatti. Nonostante ciò, la lettera dell’azienda lascia dubbi.

➤ 2 miliardi di dollari, quello Importo assegnato Da FTX ha una nuova società di capitale di rischio. In pratica, FTX Ventures mira a finanziare progetti crypto. Secondo le prime informazioni, il fondo sarà particolarmente interessato alle iniziative incentrate su attività sociali, giochi, software, tecnologia finanziaria e salute.

➤ 50, quello Numero di token identificati da Peckshield come a rischio tira il tappeto. Tutti questi token sono ospitati sulla catena intelligente di Binance, che viene spesso citata nelle storie tira il tappeto.

Tweet della settimana

Il tweet della settimana va a xTritri_ e il suo thread presenta la sua carriera di giovane sviluppatore in Web3.

Una storia può ispirare più di una storia.

Buona settimana sul Journal du Quin! 🙂

Che ci crediate o no, il prezzo di $ 70, $ 80 e persino $ 100.000 bitcoin sarà comunque un affare. Per non perdere l’occasione di una vita, Iscriviti senza indugio alla piattaforma di scambio di criptovalute di riferimento FTX E beneficia di uno sconto a vita sulle tue commissioni di trading (link affiliato, vedi termini e condizioni sul sito ufficiale) !