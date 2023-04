Blanche, la regina di Svezia che divenne la regina della birra

Forse le sue radici reali spiegano il suo destino. Magnus IV Ericsson, re di Svezia e Norvegia, non ancora smartphone, è colpito dalla bellezza della giovane ragazza mentre è alla ricerca di una sposa prestigiosa. Nell’agosto del 1335, la bella Namuroise raggiunse la Scandinavia e non avrebbe mai più visto la confluenza dei fiumi Sambre e Mosa. Il 24 giugno 1336, a Stoccolma, Bianca fu incoronata regina di Norvegia, Svezia e Scania. Scania è una provincia svedese situata nel sud del paese, al confine con la Danimarca. L’anno successivo ha dato alla luce un figlio: Eric.

Sfortunatamente, la coppia è male informata. Si lasciano infatti influenzare dalle profezie di santa Brigida. La loro gestione militare ed economica del regno sarebbe stata disastrosa. Lo svedese Eric XII depose suo padre per portare la Svezia in guerra contro la Danimarca, ma morì in circostanze misteriose che presto restituirono il regno a Magnus Ericsson. Blanche ha sviluppato il suo gusto artistico, invitando poeti e artisti alla sua corte. È ancora molto popolare in Svezia, dove viene data un’introduzione alla cultura francese. A lui è dedicata una famosa ninna nanna svedese “Rida, Rida renna”. Morì nel 1363 sotto la direzione del suo secondo figlio, Haakon, futuro re di Norvegia.