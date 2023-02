“Ti viene da chiederti se si rende davvero conto di quanto sia ricco.”

L’evento più importante rimane l’acquisto della sua casa, una lussuosa (e gigantesca!) residenza nella campagna inglese. Un’acquisizione, avvenuta solo una settimana dopo la sua vittoria, per 1,35 milioni di sterline. Non gli è bastato perché ha pagato 1,1 milioni di sterline per una seconda casa. Quest’ultima dispone di quattro camere da letto con bagno, palestra e ascensore interno: una vera e propria dimora perfetta per “chi ama la vita all’aria aperta”, spiegarono all’epoca i media britannici.

Nel 2012, la vita di Adrienne Bayford è cambiata completamente. Quell’anno, il britannico vinse 148 milioni di sterline, o 187 milioni di euro, in EuroMillions. Da quando ha vinto quella cifra astronomica, l’uomo non ha mai smesso di parlarne. Negativamente o positivamente.

La mania immobiliare non si è fermata nel corso degli anni. Questa volta Adrian ha deciso di trasformare una casa di campagna situata nel giardino di questa famosa dimora. con un grande spettacolo Ora una casa vacanza con tre camere da letto, è stata affittata… su AirBnb per € 125 a notte. Una decisione sorprendente quando sai che può guadagnare la stessa cifra in pochi minuti grazie al suo conto in banca. “Può guadagnare 5.000 sterline in sole dieci ore dal suo conto di risparmio”, ha detto un economista a The Sun.