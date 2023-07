Il prezzo degli spaghetti alla bolognese un tempo economici è esploso: come lo spieghiamo?

Per ottenere un buon ragù alla bolognese servono altri ingredienti, il cui prezzo è salito alle stelle negli ultimi mesi. contare +13% per la pasta e 60% per le cipolle. Tuttavia, la carota ottiene una spinta record. Il prezzo della passata di pomodoro è aumentato del 39%, del 15% per il sedano e del 20% per il parmigiano. Fortunatamente, non c’è eccesso per la carne macinata.

Per capire il problema, vai al supermercato. Oggi il nostro giornalista vi prepara gli spaghetti alla bolognese fatti in casa. Prima tappa nel reparto ortaggi e la nota è davvero pesante: il prezzo delle carote è salito del 70%.

Gli spaghetti alla bolognese sono un piatto che tutti voi avete mangiato almeno una volta nella vita. Star al ristorante anche la sera con gli amici. Solo, ecco una brutta notizia per il tuo piatto preferito: i suoi ingredienti non sono immuni all’inflazione e quest’estate potresti trovarlo un po’ troppo salato.

In totale, il tuo piatto costerà circa € 16,39. Sette mesi fa ti sarebbe costato 13,10 euro. Se i tuoi spaghetti alla bolognese costano di più, è principalmente a causa dei prezzi dell’energia più alti, ma non solo. “Abbiamo avuto una primavera piuttosto negativa per gli ortaggi, che ha ritardato la ripresa stagionale”, precisa Etienne Mignolet, portavoce di FPS Economy.

Leggi anche Abbandonato dall’inizio dell’inflazione, alcuni pesci sono ancora disponibili a prezzi interessanti: ecco quelli

Un raccolto scarso di ortaggi, la guerra in Ucraina per la pasta, come per la passata di pomodoro da industria, il responsabile è ancora altrove: “I costi salariali, possono venire le tasse a spiegarlo”, nota il relatore.

In un ristorante italiano visitato dal giornalista, Marcello continuava a sorridere, ma non aveva scelta: quest’anno gli spaghetti alla bolognese costano 1 euro in più. “Alla fine non vengono! Non posso far pagare 15 o 16 euro per gli spaghetti. A quel prezzo non li mangerei nemmeno!”.

Questo piatto, che prima costava poco, quest’estate potrebbe costarti un po’ di più.