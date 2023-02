La California è sotto la neve a causa di un’insolita bufera di neve, “sembra impensabile oggi”

Venerdì è caduta una forte nevicata nel sud della California, risultato di una rara tempesta di neve intorno a Los Angeles, e forti piogge hanno anche minacciato di inondazioni altre aree.

Alcune delle principali autostrade sono state chiuse a causa di nevischio e neve, come parti dell’autostrada che collega Messico, Stati Uniti e Canada, senza alcuna prospettiva immediata di riapertura.

Il servizio meteorologico statunitense (NWS) ha avvertito che le nevicate potrebbero avere conseguenze “gravi e pericolose per la vita” sulle strade della California meridionale.

In montagna, dove il vento può soffiare forte, i fiocchi di neve dovrebbero essere abbondanti.

Secondo il sito web specializzato Poweroutage, le linee elettriche sono già state sopraffatte dalla neve e dai venti, lasciando senza elettricità 100.000 case in California.

Anche le valli “che non sono abituate a ricevere la neve” possono essere ricoperte da una coltre bianca, secondo il NWS.

Illustrando la natura insolita di questa bufera di neve, i presentatori meteorologici locali, che generalmente annunciano il sole giorno per giorno, venerdì si sono trovati di fronte alla telecamera con la neve alta fino alle ginocchia.

Sui social network, tutti sono andati là fuori con le loro foto di un parco coperto di neve… uno spettacolo così raro che il servizio meteorologico ha diviso un tutorial.

“Mi chiedo quale pioggia gelida stia cadendo dal cielo nella tua zona (se sei in montagna)?” In un tweet sul sito web di Los Angeles NWS, ha abbinato il suo post a un grafico per differenziare i pellet di neve dalla grandine.

L’agenzia ha spiegato che il primo, morbido e umido, è fatto di trucioli, mentre il secondo, più solido, è fatto di ghiaccio.

Anche un po’ di fiocchi sono stati sparsi sulla famosissima insegna di Hollywood… Ma secondo gli specialisti, anche se significa meno entusiasmo, questa “neve” potrebbe essere solo grandine.

serie di tempeste

Sebbene non tutti si ritroveranno sotto la neve, i californiani che vivono a quote più basse potrebbero subire precipitazioni, che comportano il rischio di inondazioni e smottamenti.

Un sistema di sorveglianza delle inondazioni è in atto per parti della contea di Los Angeles, vicino a Ventura, e della contea di Santa Barbara, sulla costa del Pacifico.

Lo stato è già stato colpito da una serie di tempeste mortali da fine dicembre a metà gennaio.

Questo clima invernale non è unico in California: è ancora nel West americano, ma più a nord, le strade erano chiuse nel Wyoming e l’Oregon stava registrando nevicate record.

È così che Portland ha vissuto il secondo giorno più nevoso della sua storia, con oltre 27 centimetri di precipitazioni, secondo il servizio meteorologico locale.

Cosa mettiamo il caos nell’aria. Più di 340 voli nazionali da o verso gli Stati Uniti sono stati cancellati venerdì pomeriggio e più di 4.000 sono stati ritardati.

Sebbene sia difficile stabilire un collegamento diretto tra questa tempesta e il cambiamento climatico, gli scienziati spiegano regolarmente che il riscaldamento aumenta la frequenza e l’intensità degli eventi meteorologici estremi.

Per Daniel Swain, climatologo dell’Università della California, a Los Angeles, il riscaldamento globale ha cambiato la natura delle precipitazioni invernali nella regione.

“Negli anni ’40, Los Angeles ha visto molta neve e, ovviamente, oggi sembra inimmaginabile”, ha spiegato.

Conclude che con il riscaldamento climatico di oggi, vedere i fiocchi di neve a quote più basse è “meno probabile”.