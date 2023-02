L’animaletto è stato messo nell’asciugatrice da un 16enne per una sfida su TikTok, il tutto è stato filmato…

Il mio chihuahua di 1 anno, Missy, è morto in un’asciugatrice che girava a tutta velocità, uno spettacolo insopportabile accaduto nel dicembre 2022 in una berlina. Ma quando l’orrore del momento non è bastato, il 16enne ha filmato la scena per condividerla sui social. Sabrina, superiora di Lisa nelle Ardenne, precisa “

Che è stata una sfida “tetto o non tetto” affrontata dai giovani su TikTok. Ho guardato il video, il minore è stufo. Ride, sente. Verranno anche scattate e condivise foto della povera bestia defunta. All’inizio di febbraio Lisa è intervenuta con il supporto della polizia per consegnare altri due cani dai loro toelettatori. “

A dicembre, la sorella dell’adolescente ci aveva già avvertito della storia di Chihuahua, ma a quel tempo non abbiamo trovato alcuna prova. Aggiunge il miglior alleato animale nel dipartimento delle Ardenne.

Tintura per un cane da caccia In questo secondo avviso, è stata la madre dell’adolescente a rispondere al telefono. Ancora una volta, il panico ha regnato entrando in casa. Poi sono stati trovati due cani in condizioni di vita deplorevoli. Prima di tutto, c’è un impiegato americano in gabbia, e possiamo facilmente intuire che le uscite non dovrebbero essere così tante. Poi il segugio, Loco, che non è sfuggito alle malefatte della sua padrona. Di colore bianco, nero tinto in loco,”

Sesto colorante Informerà la famiglia.

Oramai fuori pericolo, i due cani si stanno ora riprendendo nell’edificio di Lisa. Nel frattempo, il presidente dell’associazione non è abituato alla crudeltà degli uomini. “

Mi dà ancora molto fastidio. Mi disgusta e mi prosciuga. sono esaustoSabrina si scusa. Abbandoni e abusi, li abbiamo sempre avuti. Ma lì i numeri esplodono. »« L’abuso di animali non dovrebbe essere presente.Sabrina martella. Siamo nel 2023 e ci sono leggi da far rispettare. »