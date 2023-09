Thorgan Hazard all’Anderlecht, è una buona idea? Il suo ex allenatore ha boicottato tutto il calcio

Così, l’Anderlecht ha trasferito l’estate in Belgio. In gioco, Red Devil Thorgan Hazard ha deciso di continuare la sua carriera con i Moov.

Nonostante il curriculum e le qualità impressionanti del giocatore, alcuni potrebbero avere dei dubbi dopo l’arrivo di Thorgan Hazard all’Anderlecht. Il 30enne ha già attraversato una fase piuttosto complicata nei mesi scorsi al Dortmund, poi in prestito al PSV.

In un’intervista rilasciata a SpurzaL’ex allenatore dello Zolte-Waregem Frankie Dore, che conosceva bene Hazard durante la sua esplosione in Belgio, era molto entusiasta del trasferimento. “La settimana scorsa ho sentito all’improvviso dell’interesse dell’Anderlecht – racconta Dore -. Sono rimasto scioccato, ma ho subito pensato che potesse offrire qualcosa”.



© Notizie fotografiche

“Gli Hazard non sono tipi che si trasferiscono velocemente in Cina o Arabia Saudita. Quindi preferiscono avere un po’ di sicurezza più vicino a casa, in un bel club. ‘Ora devo quasi firmare con l’Anderlecht’, ho detto a Thorgan”, ha esultato il leggendario ex allenatore dell’Essevee. .

Per lui non ci sono dubbi: Thorgan Hazard è un rinforzo di altissimo livello per la RSCA. “Penso davvero che sia un grande trasferimento per l’Anderlecht. Negli ultimi anni Thorgan non è stato fortunato con gli infortuni. Ma in termini di forma Thorgan è uno dei cinque migliori giocatori del campionato belga. Questo è certo al cento per cento. Thorgan continua “ha una forza esplosiva e un background tecnico. Inoltre è un ragazzo a cui piace molto giocare a calcio. In ogni caso vuole riportare l’Anderlecht ai livelli precedenti”.