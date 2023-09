Qualificazioni Euro 2024: l’Olanda batte la Grecia (3-0) e la Francia è più forte dell’Irlanda (2-0)

Nella prima pausa internazionale della stagione, la Francia ha continuato la sua prestazione impeccabile qualificandosi per il successivo Campionato Europeo e ha registrato la quinta vittoria in altrettante partite. Gli uomini di Didier Deschamps passano in vantaggio con un tiro da 30 metri di Aurélien Chouamini (20). Il nuovo giocatore dell’Inter, Marcus Thuram, ha allungato il divario (48).

L’Olanda, che giocava solo la terza partita di queste qualificazioni, ha sconfitto la Grecia nel primo tempo. Su calcio d’angolo, Martin De Roon (17), Cody Jacobo (31), e poi Wout Weghorst (39) hanno permesso agli olandesi di tornare al secondo posto nel girone con 6 punti dietro alla Francia (15 punti). Negli altri gironi, la Polonia ha battuto le Isole Faroe (2-0) con una doppietta di Robert Lewandowski, ma è comunque al secondo posto dietro Albania e Repubblica Ceca, che hanno chiuso con un pareggio (1-1). Gruppo E. Serbia e Ungheria gareggiavano per il primo posto nel Gruppo Sette, a pari punti (7) prima della partita, ed è stata l’Ungheria a vincere questo confronto (1-2). In precedenza, Lituania e Montenegro avevano condiviso i punti (2-2). Nel Gruppo H, la Finlandia, già leader, ha battuto il Kazakistan fuori casa (0-1) e ora ha 12 punti. Si tratta di due gol in più della Danimarca, che ha battuto facilmente San Marino (4-0) grazie a un gol del nuovo giocatore dell’Anderlecht Kasper Schmeichel, e della Slovenia, che ha battuto l’Irlanda del Nord (4-2) nonostante un gol del nuovo giocatore dello Standard Isaac Prezzo.