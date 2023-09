‘Un giorno il giocatore morirà e vedrà’: Daniil Medvedev arrabbiato per le condizioni di gioco agli US Open

“A A causa della sudorazione e dell’uso degli asciugamani, il mio naso era diventato così incrostato che non avevo più pelle. Non ha niente a che fare con il sole!” Lo ha annunciato Medvedev in una conferenza stampa due ore dopo La sua vittoria. C’è da dire che il vincitore dell’edizione 2021 ha sofferto i 38 gradi di New York e l’umidità estrema. Durante l’incontro aveva già indirizzato il suo messaggio con il comunicato.“Un giorno uno dei giocatori morirà e loro vedranno.”.

“Abbiamo lasciato tutto sul campo e avremmo fatto di più se la partita fosse continuata, anche se non sentivo che avrei potuto farlo. Come ha detto. La domanda è: quanto lontano avremmo potuto spingerci? Forse avremmo potuto giocare cinque set e recuperare dopo una giornata dura. O forse conoscevamo la situazione di Yiping Wu a Washington, che si trovava in difficoltà“.

Rispondendo alla domanda sulle possibili soluzioni, il russo si rende conto che la questione sarà difficile. “Onestamente, non so davvero cosa possiamo fare. Non possiamo fermare il torneo per quattro giorni perché è così da tre o quattro giorni. Distruggerà tutto, le TV, la biglietteria. In una certa misura in realtà. Non ho la soluzione ma è bene parlarne prima che accada qualcosa.

In semifinale Medvedev dovrà fare di più e dovrà affrontare Carlos Alcaraz, che ha sconfitto in tre set Alexander Zverev.