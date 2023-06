Thomas Dutronc è molto vicino a un cantante molto famoso

Thomas Dutronc ha stretto un’amicizia molto dolce con la superstar 15 anni fa Thomas Dutronc in uno spettacolo del loro tour “Dutronc & Dutronc” al Centre Evénementiel de Courbevoie © Coadic Guirec / Bestimage – © BestImage, COADIC GUIREC / BESTIMAGE

Non ci sono solo grandi storie tra gli interpreti, la prova è con Thomas Dutronc, un uomo di talento sulla cinquantina ora, e un cantante dall’aspetto devastante. Grandi amici da quindici anni, hanno chiuso il loro tandem… per frode.

descritto come “Veramente bello” Di più “con carattereHa detto di lui:umile e ragionevole. I complimenti che Nolwenn Leroy e Thomas Dutronc si sono fatti qualche anno fa durante un’intervista con 7 giorni televisivi. Belle parole sicuramente citate dal cantante bretone il 16 giugno 2023, perché è la data del 50esimo anniversario del figlio del famoso Jacques Dutronc e Françoise Hardy. Dashing anni Cinquanta molto vicino al vincitore del Stella CA Tanto che sono quasi “sposati”!

Tutto ebbe inizio quindici anni fa. Nolwenn Leroy e Thomas Dutronc fanno parte dell’Enfoirés Ensemble e hanno cantato Fine settimana a Roma insieme. È stata la fuga musicale che li ha avvicinati ancora di più, e la loro amicizia è stata chiaramente dimostrata nel 2014 durante la festa della vendemmia di Montmartre in cui erano padrini e padrini. In 7 giorni televisivi, traduttore rotto lei ha confidato:diventammo amici. Lo chiamo “mio marito”. Ci siamo sposati segretamente lo scorso ottobre, ma con un falso, durante il raccolto di Montmartre a Parigi. Ci sono cerimonie non nuziali lì. Siamo finiti in municipio ed è stato annunciato che non eravamo sposati! “

La musica è al centro della loro amicizia

Un matrimonio da favola dimostra comunque una bellissima amicizia che vibra anche al ritmo della musica. La madre di Marin – suo padre è il suo compagno …

