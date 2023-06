RTL-TVI: Pascal Friebus, salut l’artiste!

Il giornalista Pascal Friebus, vero e proprio guru della televisione belga, ospiterà il suo ultimo “ospite” questa domenica su RTL-TVI. Per 23 anni, lo spettacolo ha accolto più di 800 ospiti. Gira pagina…

Scritto da Cedric Petit e Stéphane Vande Velde

Inserito il 16/06/2023 alle 19:12 Tempo di lettura: 7 minuti



CNon devi insegnarlo a uno scrittore: il nucleo delle pagine deve essere girato e la fine del capitolo non ha necessariamente una storia. Anche se questo capitolo si spalma su un arco temporale di ventitré anni, come per il programma “L’invité”, in onda su RTL-TVI dal 2000, che questa domenica sarà diretto per l’ultima volta da Pascal Friebus, con Elio Di Rupo come finale. mozzi (per 43H volte in 23 anni). L’intervistatore lascerà il posto al trasferimento di fine stagione Martin Buxan, che è stato reclutato per incarnare la politica e l’economia all’interno del canale privato, e che ora sarà l’ospite dell’intervista di domenica, oltre a occuparsi dell’intervista politica mattutina alle 7: 50:00 su Bel RTL. Un cambio di rotta mette fine a una rara avventura televisiva.





