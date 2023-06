Graspop 2023: imposta il tono obliquo

Giovedì non dovresti arrivare troppo tardi per suonare le tre campane della 26a edizione del Graspop Metal Meeting di giovedì. Dalle 12:30, Beast in Black sta creando un ronzio con il suo pop metal perfetto per riscaldare le anime. In un caldo a volte soffocante, Wolfgang Van Halen, figlio del defunto maestro Eddie Van Halen, è apparso con i Mammoth MVH, la sua band responsabile dell’apertura del tour europeo dei Metallica.

L’atmosfera si è alzata di livello con Spiritbox ma anche e soprattutto con Tom Morello. Il chitarrista dei Rage Against The Machine ha alzato la temperatura già alta interpretando i brani della sua ex band in un mix indimenticabile che combina frammenti di “Bombtrack”, “K’ow Your Enemy”, “Bulls on Parade”, “Guerilla Radio” e “Cochise” degli Audioslave, l’altra sua band.

Completato il poster del 26° Graspop Metal Meeting Festival!

Tom Morello è uno dei chitarristi più talentuosi della sua generazione. E lo ha mostrato di nuovo questo giovedì su Graspop. Ha anche provato con grande genialità la copertina di “The Ghost of Tom Joad” di Bruce Springsteen. Ma prima, Slash si è unito al suo calvo chitarrista sul palco per eseguire “Highway 80”, un brano in cui i due campioni della chitarra si affrontavano in un duello di assoli, uno più spietato dell’altro. Il debutto del chitarrista con un cappello dei Guns N’Roses avrebbe sconvolto Sahl Dessel.

Alcuni avevano a lungo sperato di vederlo unirsi a Miles Kennedy con Alter Bridge. Ma non è successo niente … Che peccato …

L’ultimo bacio è stato fatale

Il pubblico ha anche dato un caloroso benvenuto alla strega Alissa White-Gluz e all’Arch Enemy che sono stati invitati ad esibirsi sul palco principale.

Stealth e poi i Guns N’Roses si sono occupati del resto…