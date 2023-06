Thierry Neuville è stato squalificato dal Safari Rally

Ha scritto che il Safari Rally 2023 riserverà sorprese fino alla fine. Mentre il Naivasha Service Park era vuoto da tempo e la notte stava iniziando, il College of Referees ha preso una decisione che avrebbe avuto conseguenze molto serie per il torneo.

I funzionari hanno arrestato una persona che viaggiava su una proprietà privata senza permesso in due località a due giorni di distanza dall’indagine. Questa persona è stata identificata come appartenente all’entourage di Thierry Neuville, cosa che quest’ultimo non ha negato. L’autista della Hyundai ha spiegato in sua difesa di aver chiesto a questa persona di aiutare a identificare le aree in cui le rocce si erano spostate dopo la ricognizione in determinate fasi. Neuville si è scusato e accetta la responsabilità per questa violazione (violazione dell’articolo 35.4.2 del regolamento sportivo FIA WRC 2023: “Solo con l’espressa autorizzazione dell’autore del corso e della Sezione Rally della FIA, qualsiasi persona associata a un equipaggio iscritto può essere autorizzata a viaggiare durante o nel corso di una particolare tappa del rally (tranne che a piedi).”

Ciò non ha impedito al College of Referees di annunciare la squalifica dell’equipaggio Hyundai N° 11. Thierry Neuville ha così perso 9 punti in Kenya. Invece di essere 37 unità dietro Kalle Rovanperä, ora ha 47 unità che riducono le sue possibilità di titolo con solo 6 round rimanenti.

Classifica mondiale