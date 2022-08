I campioni in carica del Manchester City hanno iniziato perfettamente la loro stagione con una vittoria sul West Ham (0-2) nella prima giornata di Premier League. Questo è Erling Haalandil debuttante leader in SitSenseChi ha segnato i due gol della partita. Ha prima trasformato il proprio calcio di rigore (36) prima di fare un ottimo passaggio Kevin De Bruyne Raddoppia il punteggio (65′).

Tre brevi minuti in attacco… e poi tutto per il West Ham, che ha dato fuoco al rettangolo avversario di traverso bowen poi Antonio prima di privarlo della palla per il resto del primo tempo. dominatori SitSense Bisogna però aspettare il 36° minuto della partita e un calcio di rigore di Haaland per avanzare (0-1). areolaInstallato pochi minuti fa per sostituirlo Fabiano, ferito, nascondendosi completamente nella sua uscita e tagliando l’ipocrita norvegese. La prima partita in Premier League inglese e il primo gol per Haaland.

nel secondo periodo, martelli Crea delle buone opportunità ma Riso (54′) et al Benrahma (63′) Vigilia mai barataEderson. Nel frattempo, il Manchester City ha fatto il break grazie a un nuovo gol di Erling Haaland, superbamente inviato da Kevin De Bruyne, il re dei passaggi d’assist. Da solo contro il portiere avversario, Haaland non trema e si offre una doppietta dopo 65 minuti (0-2).

uomini Pep Guardiola Quindi gestiscono perfettamente il loro vantaggio per segnare la loro prima vittoria importante che li mette davvero davanti al Liverpool, Chi è inciampato dall’ingresso al Fulham (2-2).