Storia: I gatti belgi rovesciano la Spagna sul filo e sono campioni d’Europa

Ma che incontro! In una storica finale per il basket belga, i belga Kats sono stati incoronati campioni d’Europa domenica a Lubiana, in Slovenia.

Nonostante la mancanza di freschezza e il vantaggio di sette punti nel primo tempo (32-25), il Belgio ha trovato risorse inaspettate per battere la Spagna 58-64. E così il loro primo grande successo è stato vinto dai Belgian Cats, che stavano giocando la loro prima finale in una competizione importante.

Filo di gioco