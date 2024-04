Thierry Lhermitte, La scienza e la vita superiore – ed

È in grado di spiegare i meccanismi di funzionamento dell'aneurisma intracranico. Per usarlo con saggezza e senza balbettare “Ricerca vascolare traslazionale” O “Meccanismi di riparazione della mielina”e per rendere i suoi dettagli accessibili al pubblico più inesperto. Tutto questo, con quella voce gentile associata per sempre a Pierre Mortiz, che mantiene eterna l'amicizia di SOS Détresse. Babbo Natale è spazzatura, Il pezzo che ha dato origine a un film che rimane popolarissimo a quarantadue anni dalla sua uscita. Abbiamo trascorso quasi tutto il Capodanno con lui, Therese e il signor Prescovitch. Sebbene da allora abbia realizzato più di cento film, il riconoscimento lo ha fatto sorridere. Thierry Lhermitte riserva un affetto speciale per quest'opera pionieristica di Splendid: “Abbiamo riso molto mentre lo scrivevamo. Non c'è una risposta normale, sono stupito che le persone capiscano ancora questo umorismo folle oggi.”

Per quasi vent'anni, l'attore popolare Processo di concia della pelleIL Cena per sciocchi O da Quai d'Orsay È anche il padrino della Fondazione per la ricerca medica (FRM), ruolo che svolge con curiosità e dedizione, tanto da viaggiare attraverso la Francia per visitare laboratori di ricerca, i cui lavori pubblica in una rubrica medica.